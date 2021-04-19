كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أبريل 2021 07:50 مساءً - مع حلول شهر رمضان المبارك، تبحث أغلب النساء عن إطلالة فخمة ومحتشمة، تجمع بين الأناقة والرقي، للظهور بها في الخروجات اليومية، سواء أثناء الذهاب إلى العمل، أو خلال المشاوير النهارية، أو في حال استقبال العزومات في المنزل أو خارجه.

ولأن النجمات دائماً هن المرجع الذي تعود إليه أغلب النساء للتعرف على أحدث وأجمل صيحات الموضة، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم، أجمل أزياء رمضان 2021 من وحي النجمات العربيات، لتظهري بإطلالة فخمة وراقية في خروجاتك اليومية:



شريهان

شريهان بإطلالة أنيقة بالتنورة الطويلة- الصورة من حسابها على انستقرام



رغم قلة ظهورها الإعلامي، وحرصها على عدم نشر الكثير من الصور الشخصية لها عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، إلا أن شريهان تستطيع دائماً أن تخطف الأنظار إليها بإطلالاتها الراقية والمميزة.

ويُمكنكِ أن تستوحي هذه الإطلالة الناعمة من شريهان، لخروجاتكِ الرمضانية، بتنسيق تنورة طويلة بتصميم A line، ذات نشقات مُطبعة بالزهور والرسمات الهندسية، باللونين الأبيض والأسود، مع قميص أبيض أو باللون الأوف وايت.

ونسقت شريهان مع إطلالتها الأنيقة، حذاء ذي كعبٍ عالٍ باللون الأسود، مُصمماً من الجلد اللامع، لإطلالة أكثر رقياً وجاذبية.

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إلهام علي

إلهام علي بعباية مفتوحة- الصورة من حسابها على انستقرام



تُفضل الكثير من السيدات اعتماد العبايات والقفاطين بتصاميمها المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، نظراً لما تضفيه على إطلالاتهن من مظهراً محتشماً وفخماً في ذات الوقت.

وفي إطلالة أنيقة وجذابة بالعباية المفتوحة، نسقت الفنانة السعودية إلهام علي عباية مفتوحة باللون الجنزاري الداكن، مُطرزة بتطريزات يدوية أنيقة على الأكمام والصدر والخصر، فيما جاء تصميم العباية بأكمام واسعة وقصيرة، لإطلالة فخمة وراقية.

ونسقت إلهام علي مع هذه الإطلالة، فستاناً وإيشارب من الشيفون بنفس لون العباية، مع حذاء ذي مفتوح ذي كعبٍ عالٍ.

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أماني السويسي

أماني السويسي بفستان مقلم- الصورة من حسابها على انستقرام



لاقت صيحة الفساتين المقلمة رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وهو ما جعل الكثير من النجمات يحرصن على اعتمادها في إطلالتهن اليومية.

ومن أجمل تصاميم الفساتين المقلمة التي يُمكنكِ الاستعانة بها في إطلالاتك الرمضانية، هذا التصميم الجذاب الذي اعتمدته الفنانة التونسية أماني السويسي، حيث اعتمدت فستاناً باللون الأبيض ذي خطوط باللون الكحلي، مُصمما بتوب ذي ياقة عريضة وأكمام طويلة، مع تنورة طويلة بتصميم A line، وحزام عريض على الخصر من القماش الأحمر.

ونسقت أماني السويسي مع هذه الإطلالة، أكسسوارات أنيقة باللون الأحمر، مع حذاء ذي كعبٍ عالٍ باللون الأحمر.

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روجينا

روجينا ببدلة بيضاء- الصورة من حسابها على انستقرام



تُفضل بعض النساء اعتماد الإطلالات الرسمية بالبدلات الأنيقة في الخروجات الرمضانية، لما تمنحه لهن من مظهراً راقياً وفخماً.

وإذا كنتِ ترغبين في اعتماد إطلالة فخمة وأنيقة بالبدلة الرسمية في سهراتكِ الرمضانية أو خلال أوقات العمل، يُمكنكِ أن تستوحي إطلالتكِ من هذه الإطلالة الجذابة للممثلة المصرية روجينا، التي اعتمدت بدلة بيضاء أنيقة، مُصممة من توب أبيض وبليزر طويل ذي أكمام طويلة وحزام عريض على الخصر، وأكتاف منفوخة، أما البنطلون فجاء بتصميم واسع بنفس بنفس لون البليزر.

ونسقت روجينا مع إطلالتها صندل ذي كعب عالٍ باللون الأبيض، مع مجوهرات من الذهب الأصفر.

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