إطلالات مونوكروم من وحي دانييلا رحمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أبريل 2021 07:50 مساءً - صيحة المونوكروم لا تقتصر فقط على جمع اللونين الأبيض والأسود في إطلالة واحدة، وإنما تقتضي أيضاً اختيار درجات مختلفة من نفس اللون ودمجها في إطلالة واحدة بطريقة عصرية ومتناغمة، وهذا بالفعل ما تعتمده مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية، دانييلا رحمة، لذا اخترنا لكُنَّ من أبرز إطلالاتها عدة أفكار؛ لتنسقن هذه الصيحة بأسلوبها.



دانييلا رحمة بإطلالة اللون الأحمر

دانييلا رحمة باطلالة اللون الاحمر -الصورة من حسابها على الانستغرام



يُعتبر اللون الأحمر من الألوان المفضلة والجذابة للكثيرات من النساء، لذا ظهرت دانييلا رحمة بفستان أحمر مصمم بقَصَّة عملية وأكمام طويلة، وتميَّز بتصميمه القصير من الأمام والطويل من الجزء الخلفي، وأكملته بحذاء بكعب أحمر مصمم بشكل بوت قصير بأسلوب عصري، مع اكسسوار أحمر للشعر المنسدل، ولجأت في مكياجها لـ أحمر الشفاه المرتكز على اللون الأحمر.

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تنسيق اللون الأسود للسهرة من دانييلا رحمة

دانييلا رحمة باطلالة مونوكروم للسهرة -الصورة من حسابها على الانستغرام



في إطلالة مناسبة للسهرة، نشرت دانييلا رحمة، عبر حسابها على انستغرام، صورة من مسلسلها الرمضاني "للموت"، حيث تأنقت بفستان أسود ضيق مصمم بأكمام طويلة ومزين بالاكسسوارات الفضية على أطراف الأكمام والرقبة، وأكملت مظهرها بحقيبة وحذاء بكعب باللون الأسود لأناقة فخمة ومميزة، واعتمدت من الناحية الجمالية على تسريحة الشعر المنسدل والمكياج البني.

دانييلا رحمة بإطلالة عملية بأسلوب عصري

دانييلا رحمة باطلالة عملية باسلوب عصري -الصورة من حسابها على الانستغرام



في مظهر عملي مميز مناسب للشابات محبات الأسلوب العصري والجريء، أطلت دانييلا رحمة ببلوزة بدرجة مميزة من الرمادي المزرق مع بنطلون واسع وقصير بذات اللون وبليزر عملي، وأكملت دانييلا رحمة مظهرها بـ تسريحة مرفوعة للشعر مع مكياج بني وأقراط ذهبية أضفت عليها لمسة مثالية.

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دانييلا رحمة بإطلالة اللون الأبيض

دانييلا رحمة باطلالة مونكروم باللون الابيض -الصورة من حسابها على الانستغرام



تفضل الكثيرات من الفتيات اعتماد اللون الأبيض في مظهرهن اليومي؛ حيث يوفِّر أناقة عصرية ومميزة لمظهرهن، ومنهن دانييلا رحمة، التي ارتدَتْ بلوزة قصيرة و"شورت" باللون الأبيض مصممين بأسلوب عفوي ناعم، وأكملتهما بـ بليزر أبيض، واعتمدت لمظهرها تسريحة بوهيمية مرفوعة بأسلوب عفوي مع مكياج زهري ناعم.



دانييلا رحمة بإطلالة رياضية بصيحة المونوكروم

دانييلا رحمة باطلالة رياضية بصيحة المونوكروم -الصورة من حسابها على الانستغرام



لمُحِبَّات الظهور بـ إطلالات رياضية مريحة ومواكبة لخطوط الموضة، نسقت دانييلا رحمة بنطلوناً واسعاً أسود مزيناً باكسسوارات فضية مع بلوزة سوداء قصيرة ومعطف أسود مزين باكسسوارات فضية، وأكملت اللوك بحذاء أسود ناعم، ومن الناحية الجمالية ارتكز مظهرها على تسريحة الويفي للشعر القصير مع المكياج الأنثوي باللون الزهري.

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