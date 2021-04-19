كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أبريل 2021 07:50 مساءً - يبحث الرجل عادة عن الإطلالة الراقية التي تناسب خروجاته في رمضان، والتي تضفي على مظهره قدراً من الأناقة والفخامة.

ويتقن النجوم دائماً اختيار إطلالاتهم التي يظهرون بها بشكل يومي، سواء في الحفلات أو الأعمال الفنية، أو في حياتهم الشخصية، لذلك جمعت لكِ "الخليج 365.نت" إطلالات عدد من النجوم العرب، لتختار منها الأنسب لك.

وبالاستعانة بهذا الألبوم... استوحِ من النجوم إطلالاتك في رمضان 2021:



تامر حسني

تامر حسني ببليزر كاروه- الصورة من حسابه على انستغرام

خلال إحدى حفلاته التي أقامها تامر حسني في مصر لصالح شركة محمول عالمية شهيرة، نسق النجم المصري تامر حسني البليزر الكاروه بطريقة أنيقة وراقية، حيث اعتمد بليزر كاروه باللون البيج والمربعات ذات اللون الرمادي الفاتح، مُصمماً بياقة رفيعة وجيوب أمامية ذات أغطية عريضة.

واعتمد تامر حسني مع هذه الإطلالة، قميصاً أسود، وبنطلوناً من القماش بنفس لون القميص، إضافة إلى حزام من الجلد الأسود، وحذاء بنفس لون الحزام، إضافة إلى ساعة من المعدن الفضي.

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آسر ياسين

آسر ياسين بإطلالة كاحوال بالجاكيت الجلد- الصورة من حسابه على انستغرام



لإطلالة كاجوال تناسب الخروجات المسائية في رمضان 2021، يُمكنكِ أن تستوحي من آسر ياسين هذه الإطلالة العصرية، والتي نسق خلالها جاكيت من الجلد البني الفاتح، مع قميص باللون البني، وبنطلون جينز باللون الأسود.

واعتمد آسر ياسين مع هذه الإطلالة، حذاء بوت ذا رقبة قصيرة باللون الأسود ذا أربطة أمامية، وساعة فخمة من المعدن الفضي ذات ميناء بني اللون.

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معتصم النهار

معتصم النهار بإطلالة كاجوال - الصورة من حسابه على انستغرام



لإطلالة أكثر عملية تناسب خروجاتك النهارية السريعة في رمضان 2021، يُمكنكِ أن تستوحي إطلالتك من النجم معتصم النهار، الذي نسق تيشرت بأكمام طويلة باللون الزيتي الداكن، مع بنطلون جينز باللون الرمادي، وقبعة أنيقة بنفس لون البنطلون.

واعتمد النهار مع إطلالته، حذاء بحجم كبير من الجلد الأسود اللامع، مما منحه مظهراً أكثر أناقة وعصرية.

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عمرو يوسف

عمرو يوسف ببدلة سوداء - الصورة من حسابه على انستغرام



لإطلالة فخمة تناسب سهراتك الرمضانية، يُمكنكِ أن تستوحي إطلالة النجم المصري عمرو يوسف، التي اعتمدها خلال إحدى جلسات التصوير.

ونسق يوسف بدلة سوداء أنيقة مكونة من بليزر أسود ذي ياقة رفيعة، وبنطلون بنفس لون البليزر، مع قميص أبيض ودبوس كبير باللون الفضي، قام بوضعه على ياقة القميص بدلاً من ربطة العنق التقليدية.

ونسق يوسف مع إطلالته، ساعة فخمة مُصممة من المعدن الذهبي، ذات ميناء باللون الأزرق، مما منحه إطلالة أكثر جاذبية ورقيّاً.

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