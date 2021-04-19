مرصد لجنة الإعلام يؤكد تصدر مشاهد العنف ضد المرأة في دراما رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فى إطار الجهود التى يقوم بها مرصد لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة والمعني برصد صورة المرأة المصرية فى الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المبارك، فقد تلاحظ تصدر قضايا العنف ضد المرأة من (تعنيف، وضرب، وابتزاز، واغتصاب) الأغلبية العظمى من الأعمال الدرامية.

وأكدت الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، أنه على الرغم من إيجابية تسليط الضوء علي هذه القضية التي تعوق تقدم ونهوض المجتمع المصري، وتساهم في نبذ العنف الموجه للمرأة بجميع أشكاله، إلا أن عرض التفاصيل الدقيقة لمشاهد العنف ضد المرأة وبصورة كبيرة يضر القضية أكثر مما يخدمها.

وأوضحت «القليني» أن ذلك قد يؤدي إلى محاكاته لدى بعض فئات المجتمع، فضلًا عن أن تقديم المرأة بشكل كائن مستضعف يمارس ضده العنف بكل أشكاله يرسم صورة ذهنية لدى أفراد المجتمع تتنافى مع الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في عهدها الذهبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يخالف الكود الأخلاقي لتناول قضايا المرأة الذي أصدرته لجنة الإعلام بالمجلس والذي يحرص ويشجع على تقديم صورة حقيقية غير نمطية لدور المرأة المصرية المؤثر في أسرتها ومجتمعها ومكافحة العنف ضدها بكل أشكاله.

وشددت مقررة اللجنة على أهمية دور الدراما في نشر الوعي الحقيقي بدور المرأة في بناء المجتمع تحقيقًا لرؤية مصر 2030 والتي تحمل في طياتها قضية تمكين المرأة كهدف أساسي لبناء مجتمع مصري يحافظ على الأعراف ويسعى للرقي والتقدم.

وناشدت الدكتورة سوزان القليني جميع القائمين على صناعة الدراما المصرية بعدم التركيز التفصيلي على مشاهد العنف والتي يمكن معالجتها ضمنيًا في السياق الدرامي، مؤكدة أننا جميعًا شركاء في المسؤولية تجاه المجتمع كما أن هدفنا واحد في المشاركة في رفع الوعي بقضايا المرأة والتنمية.

انطلاق أعمال لجنة الرصد الدرامي

ويذكر أن المجلس القومي للمرأة سبق وأعلن فى بداية شهر رمضان المبارك عن انطلاق أعمال لجنة الرصد الدرامي لصورة المرأة المصرية في الأعمال الدرامية الرمضانية كسابق عهدها منذ عام 2016، وذلك بمشاركة مجموعة من المتطوعين من خارج اللجنة من المتخصصين والمهتمين بصورة المرأة في الدراما، بخلاف مشاركة مجموعة طلاب وطالبات كليات الإعلام.

وأكد المجلس أنه لن يقتصر عمل لجان الرصد على الأعمال الدرامية فقط بل ستشمل البرامج والإعلانات التي لها سمة رمضانية مع تحليل الصحف اليومية البارزة والإذاعة أيضًا، كما لن يقتصر دور لجان الرصد على رصد الصور السلبية للمرأة فقط بل ورصد الصور الإيجابية أيضًا.