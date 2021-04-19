لايف ستايل

درست أصول الدين واحترفت الهاند ميد.. «هند» تصمم صواني رمضان بالكروشيه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

  • الشقيقات الأربع أمام جامعة الأزهر

    أمام جامعة الأزهر.. 4 شقيقات يبعن "الأكل البيتي": بنحلم نفتح مطعم

  • الدكتور أحمد حسنى رئيس جامعة اﻷزهر اﻷسبق

    رئيس جامعة الأزهر الأسبق: القضية السكانية تؤرق مصر والعالم

  • الدكتورة مرفت محمود استاذة البحوث القيادية بالمركز الدولى الاسلامى بجامعه الازهر

    رئيس جامعة الأزهر الأسبق: المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة "ظالمة"

  • د.محمد المحرصاوي - رئيس جامعة الأزهر

    جامعة الأزهر تنظم مؤتمرا دوليا عن صحة المرأة والأجنة في الأقصر

رغم تخرجها من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إلا أنها لم تفكر في العمل بشهادتها التي حصلت عليها قبل أشهر، لكنها حرصت كل الحرص على أن تثبت ذاتها في مجالها، التي قررت أن تتخصص فيه، سعيا وراء شغفها، فقبل سنوات اتجهت للهاند ميد وتحديدا فن الكروشيه الذي عشقته وحرصت على تعلم كل ما يتعلق به، بل حرصت على أن تجود من فنها وتضيف له وتتعلم كل ماهو جديد فيه لتواكب الذوق العام. 

تروي هند إسماعيل عبد الفتاح، 22 عاما، خريجة كلية أصول دين بجامعة الأزهر، ابنة محافظة القليوبية، قصتها لـ«الوطن» قائلة إنها بدأت تعلم الكروشية عقب حصولها على شهادة  الثانوية الأزهرية، فبدأت القصة في بادئ الأمر كموهبة، ثم سرعان ما تحولت لمهنة، «وجدت فيها شغفي وقررت أن أستكمل مسيرتي في هذا المجال الذي أحببته للغاية، خاصة بعد أن وجدت انبهار المحيطين بتصميماتي».

وعن أبرز ما صممته هند، تقول «صممت شنط كروس وظهر وبوكسات وصواني رمضان وأنتيكات، وجوانتيات وآيس كاب وكوفيات»، مشيرة إلى تحول تلك الموهبة لمهنتها الدائمة منذ 3 سنوات، ولكن أحيانا وقت دراستها كانت تتوقف بعض الشئ بسبب المذاكرة، لكن بعد تخرجها باتت متفرغة تماما، متابعة لم أفكر في العمل بشهادتي، خاصة وأنني لا أحب مهنة التدريس مطلقا ولكنني حاليا حريصة على إثبات ذاتي في مجالي الحالي.

وعن أبرز الصعوبات التي تواجهها تقول إن «التسويق يعد أبرزها»، متابعة «أحلم مستقبلا في تطوير ذاتي، وأن يكون لي براند»، وعن أبرز الداعمين لها تقول «والدتي وأشقائي وأصدقائي».

وتختتم هند قائلة قررت أن أصمم تصميمات تتعلق بنفحات شهر رمضان الكريم التي تتمثل  في «صواني رمضان والبوسترات ومفارش سفرة وبنرات وقد لاقت قبولا لدى الزبائن».

8e49986602.jpg

8ae38acff7.jpg

9f7c97d65a.jpg

8d9eaa42ed.jpg

1dd214b653.jpg

31beb51516.jpg

10747948051618840927.jpg

1757167771618840930.jpg

b4b00d2984.jpg

23da1d7e56.jpg

5d47d19217.jpg

9195cddfa4.jpg

14173990561618840915.jpg

10872218531618840919.jpg

20850959981618840933.jpg

19482258561618840936.jpg

9414412051618840939.jpg

18038102741618840943.jpg

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا