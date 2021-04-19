درست أصول الدين واحترفت الهاند ميد.. «هند» تصمم صواني رمضان بالكروشيه

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رغم تخرجها من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إلا أنها لم تفكر في العمل بشهادتها التي حصلت عليها قبل أشهر، لكنها حرصت كل الحرص على أن تثبت ذاتها في مجالها، التي قررت أن تتخصص فيه، سعيا وراء شغفها، فقبل سنوات اتجهت للهاند ميد وتحديدا فن الكروشيه الذي عشقته وحرصت على تعلم كل ما يتعلق به، بل حرصت على أن تجود من فنها وتضيف له وتتعلم كل ماهو جديد فيه لتواكب الذوق العام.

تروي هند إسماعيل عبد الفتاح، 22 عاما، خريجة كلية أصول دين بجامعة الأزهر، ابنة محافظة القليوبية، قصتها لـ«الوطن» قائلة إنها بدأت تعلم الكروشية عقب حصولها على شهادة الثانوية الأزهرية، فبدأت القصة في بادئ الأمر كموهبة، ثم سرعان ما تحولت لمهنة، «وجدت فيها شغفي وقررت أن أستكمل مسيرتي في هذا المجال الذي أحببته للغاية، خاصة بعد أن وجدت انبهار المحيطين بتصميماتي».

وعن أبرز ما صممته هند، تقول «صممت شنط كروس وظهر وبوكسات وصواني رمضان وأنتيكات، وجوانتيات وآيس كاب وكوفيات»، مشيرة إلى تحول تلك الموهبة لمهنتها الدائمة منذ 3 سنوات، ولكن أحيانا وقت دراستها كانت تتوقف بعض الشئ بسبب المذاكرة، لكن بعد تخرجها باتت متفرغة تماما، متابعة لم أفكر في العمل بشهادتي، خاصة وأنني لا أحب مهنة التدريس مطلقا ولكنني حاليا حريصة على إثبات ذاتي في مجالي الحالي.

وعن أبرز الصعوبات التي تواجهها تقول إن «التسويق يعد أبرزها»، متابعة «أحلم مستقبلا في تطوير ذاتي، وأن يكون لي براند»، وعن أبرز الداعمين لها تقول «والدتي وأشقائي وأصدقائي».

وتختتم هند قائلة قررت أن أصمم تصميمات تتعلق بنفحات شهر رمضان الكريم التي تتمثل في «صواني رمضان والبوسترات ومفارش سفرة وبنرات وقد لاقت قبولا لدى الزبائن».