بعد أخت رفعت إسماعيل.. سماء إبراهيم تعود بـ«أم بسنت» في «ملوك الجدعنة»: تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت أنظار الجمهور بثقلها وعقلها الموزون حين جسدت شخصية «رئيفة» أخت الدكتور رفعت إسماعيل، في مسلسل «ما وراء الطبيعة»، وخلال السباق الرمضاني الجاري، كانت لها شخصية أخرى ربما اختلفت كليًا عما قدمته قبل ذلك، لكنها أيضًا جذبت الأنظار بشخصية «أم بسنت» في مسلسل «ملوك الجدعنة»، فهي الممثلة سماء إبراهيم.

وتجسد الممثلة سماء إبراهيم، شخصية «أم بسنت» في مسلسل «ملوك الجدعنة» التي تحب شقيق «سفينة»، ويجسد دوره الفنان عمرو سعد، ودخلت معه في علاقة غير شرعية، وتميزت الشخصية بالجمل الساخرة التي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتميزت «سماء» بمحطات بارزة في حياتها المهنية منذ تخرجها في كلية الفنون الجميلة، وحتى دخولها عالم التمثيل.

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة سماء إبراهيم.

- تخرجت «سماء» في كلية الفنون الجميلة، ودرست النقد الفني بأكاديمية الفنون.

- عملت الفنانة في بداية مشوارها كمصممة ديكور بدار الأوبرا المصرية.

- انتقلت بعد ذلك «سماء» للعمل مخرجة وكاتبة وممثلة مسرحية، درست التمثيل والإخراج.

- قدمت سماء إبراهيم العديد من المهرجانات الدولية كان آخرها المونودراما الموسيقية «أنا كارمن».

- أسست «سماء» فرقة «إيماء السماء» لفن البانتوميم منذ العام 1995، لكنها توقفت في عام 2007 وقدمت أيضًا عددا من المسرحيات البناتوميم.

- شاركت الفنانة سماء إبراهيم في التمثيل في عدد من الأعمال الفنية منها مملكة إبليس، ومع الفنان محمد رمضان في مسلسل «زلزال»، ومسلسل «واحة الغروب»، ومسلسل «ليالي أوجيني» و«الأب الروحي»، وجسدت شخصية «أم جابر» في مسلسل «طايع».

- ويعتبر تجسيدها دور أخت رفعت إسماعيل في مسلسل «ما وراء الطبيعة» من أبرز الأدوار المميزة لها والتي ارتبطت بها مع الجمهور.

- أبكاها ابن عمها على الهواء، خلال استضافتها في برنامج «مصر النهاردة» مع الإعلامية رشا نبيل، حيث اتصل بها هاتفيا، لكنها تأثرت بصوته الذي يشبه صوت شقيقها الراحل، إذ قالت وقتها: «أنا بحب عائلتى جداً وبعتز بيهم جداً وبعتبرهم سندى فى الدنيا».

مسلسل ملوك الجدعنة

ويشارك في بطولة مسلسل «ملوك الجدعنة» المسلسل الفنانان مصطفى شعبان، عمرو سعد، وعدد آخر من الفنانين منهم رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان.