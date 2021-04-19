أفضل سحور دايت 2021.. وجبات صحية خفيفة إعدادها لا يستغرق دقائق

القاهرة - سمر حسين - صحة

أفضل سحور دايت 2021، ربما من أكثر ما تبحث عنه الفتيات اللواتي يرغبن في اتباع النظام الغذائي لإنقاص الوزن، وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك، الذي يتميز بالوجبات الشهية والتي غالبًا ما تؤدي إلى زيادة الوزن، تريد بعض الفتيات أيضًا تناول وجبات خفيفة استكمالًا لـ«الريجيم» المتبع.

وتوجد عدة أنظمة غذائية تناسب الفتيات اللواتي يقبلن على النظام الغذائي، وقدمت خبيرة التغذية سالي فؤاد، أفضل أنظمة سحور رمضان للدايت

أنظمة سحور رمضان للرجيم

النظام الأول

- 5 ملاعق فول (طبق صغير).

- قطعة جبن قريش (خالي الدسم).

- ربع رغيف عيش بلدي.

- 1 بيضة مسلوقة.

النظام الثاني

- طبق كبير سلطة خضراء.

- 1 بيضة مسلوقة.

- 3 ملاعق فول.

- 1 رغيف عيش بلدي.

النظام الثالث

- 2 كوب زبادي خالي الدسم (يمكن استبدالهما بكوب لبن).

- 2 ثمرة فاكهة.

وجبة سحور دايت.. عجة البيض

وتوجد أيضًا عدد من أنواع الوجبات التي يمكن اتباعها أيضًا في النظام الغذائي، أثناء إعداد السحور، منها «عجة البيض».

مكونات عجة البيض

2 بيض كبير

ملح كوشير

فلفل أسود مطحون طازجًا

رشة الفلفل الأحمر

1 ملعقة كبيرة من الزبدة

1/4 كوب شيدر قليل الدسم مبشور

2 ملعقة كبيرة من الثوم المعمر المفروم الطازج

طريقة تحضير عجة البيض

- إحضار وعاء متوسط لخفق البيض حتى يختفي البياض، ثم يوضع الملح والفلفل والفلفل الأحمر.

- في مقلاة متوسطة غير لاصقة على نار متوسطة، تذوب الزبدة.

- تصب البيض واحرص أن يغطي البيض المقلاة بالكامل.

- عندما يبدأ البيض في التماسك، تستخدم ملعقة مطاطية لسحب الحواف المطبوخة إلى وسط المقلاة.

- بمجرد أن يتم طهي القاع يرش الجبن والثوم المعمر على نصف عجة البيض.

- يُطوى الجانب الآخر فوق الجبن ويُوضع الأومليت في طبق.

نصائح عند تناول سحور رمضان للرجيم

- تقسيم الوجبات من فترة الإفطار وحتى فترة السحور.

- تجنب تناول الفاكهة الممنوعة في الرجيم، التي من بينها، المانجو، العنب، التين.