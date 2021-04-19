طريقة عمل سلطة الزبادي خطوة بخطوة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد سلطة الزبادي، من أكثر أنواع السلطات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي بأشكالها وطرقها المختلفة، والتي تتفنن ربات المنازل في إعدادها، وتتواجد بكثرة بشكل خاصة على مائدة السحور خلال شهر رمضان الكريم.

ويعد تناول الزبادي يوميا في شهر رمضان على السحور يساعد على حماية الجسم والبشرة من الجفاف الذي من الممكن أن يتعرض إليه خلال الصيام، فضلًا عن القدرة على تعويض الفيتامينات الضرورية لترطيب الجسم والتي قد يفقدها الجسم في الصيام.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل سلطة الزبادي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال السطور التالية.

سلطة خيار بالنعناع والزبادي

مقادير سلطة خيار بالنعناع والزبادي

خيار

زبادي

كريمة لباني

فلفل ألوان

نعناع

ثوم

ملح

فلفل

طريقة تحضير سلطة خيار بالنعناع والزبادي

- اخلطي الزبادي مع الثوم المفروم والنعناع الطازج المفروم والفلفل الألوان المقطع والكريمة اللباني والملح والفلفل ابشري الخيار واضيفيه على الخليط وقدميها.

سلطة الزبادي

مقادير سلطة الزبادي

2 كوب لبن زبادي

حبة خيار

2 ملعقة كبيرة نعناع

رشة كمون حب

طريقة تحضير سلطة الزبادي

- يخلط اللبن الزبادي مع الخيار المبشور ثم يضاف إليه النعناع المفروم وكمون حب

- يضاف إليه ملح وفلفل ثم تقدم السلطة باردة.

سلطة الزبادي بالأفوكادو

مقادير سلطة الزبادي بالافوكادو

زبادي

افوكادو

ثوم و بصل

عصير ليمون

كاتشاب حار

ملح وفلفل

طريقة تحضير سلطة الزبادي بالافوكادو

- اخلطي كل المكونات معا ثم ضيفي شرائح الافوكادو وتبلي بالملح والفلفل وقدميها.

سلطة الطحينة بالزبادي

مقادير سلطة طحينة بالزبادي نصف كوب طحينة 1 علبة زبادي 170 جرام ماء حسب الحاجة 2 ملعقة كبيرة خل 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون رشة شطة ملح فلفل أسود رشة كمون

طريقة تحضير سلطة طحينة بالزبادي

- تخلط المكونات معاً

- يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على القوام المطلوب

- تغرف ويضاف الشطة على الوجه