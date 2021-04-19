سيدة توثق بالفيديو لحظة قفز زوجها من النافذة: انتحر عشان «مبقتش تحبه زي الأول»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما خلقت السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الهوس لدى متابعيها دون اختيار الوقت المناسب للاستخدام، فضلًا عن انعدام الشغف الذي أصاب بعض الأزواج، إذ انتحر زوج بعدما أعلنت زوجته الانفصال عنه وطلب الطلاق كونها لم تعد تحبه مثلما كانت في الماضي.

واقعة انتحار غريبة كان الضحية فيها هو رجل هندي، فبعد عام من الزواج وعلاقة حب استمرت 5 سنوات، تخلص من حياته، بعدما تسلل الملل إليه بعد زواجه من فتاة لم تبلغ عامها الـ22 عامًا، وكانت تريد الانتقال إلى العاصمة الهندية «نيودلهي»، ولكنه قابل طلبها بالرفض، وفقًا لموقع «تايمز» الهندية.

بعد تكرار الخلافات التي دارت بين الزوج والزوجة، قررت الأخيرة مغادرة منزل الزوجية واستئجار منزل جديد في العاصمة الهندية «نيو دلهي»، دون معرفة الزوج، وفور الانتهاء من الاستعدادات، أجرت اتصالًا هاتفيًا به، وأبلغته خلاله بانتقالها لمدينة أخرى.

كان الزوج رفض الانتقال إلى العاصمة «نيودلهي»، بسبب ظروف عمله، وحينما أخبرته بانتقالها وترك منزل الزوجية، هددها إن لم تعد سيقدم على الانتحار.

الزوجة توثق لحظات انتحار الزوج بالهاتف المحمول

حاول الزوج إعادة الزوجة لمنزل الزوجية مجددًا وإنهاء الخلافات بينهما، إذ زارها في منزلها الجديد في «نيودلهي»، لكنه لم ينجح فقد دار بينهما نقاش حاد نتيجة رغبتها في الانفصال والابتعاد عنه.

نفذ الزوج تهديداته بالقفز من النافذة على الفور، ليكن تصرف الزوجة غريبًا إذ أمسكت بهاتفها المحمول ووثقت لحظات انتحاره في مقطع فيديو.

ألقت الشرطة القبض على الزوجة العشرينية، بعد انتحار الزوج، ووجهت لها اتهامات بالقتل ودفعه من النافذة، ولكنهم وجدوا توثيق اللحظات على هاتفها المحمول، عقب القبض عيها، ووجهت لها اتهامات بتحريض الشاب على الانتحار.