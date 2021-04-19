والدها لاعب كرة قدم.. معلومات عن شيماء الصاوي بعد فوز فريقها في الدوري الإماراتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفاء واسع حظيت به لاعبة كرة اليد المصرية المحترفة في نادي الجزيرة الإماراتي شيماء الصاوي، عقب حصولها على كأس بطولة الدوري الإماراتي لكرة اليد للسيدات لعام 2021 - 2022، وسط مباركات من الجمهورين المصري والإماراتي، وتداول صورها خلال الاحتفال، مرتدية تيشرت ناديها الأحمر، رافعة كأس الفوز مع الميدالية الذهبية.

من هي لاعبة كرة اليد شيماء الصاوي؟

«هن» رصد أبرز المعلومات عن بطلة كرة اليد المصرية المحترفة في نادي الجزيرة الإماراتي، خلال النقاط التالية.

1- اسمها شيماء الصاوي كشكوش.

2- تبلغ من العمر 31 سنة.

3- درست في كلية تربية رياضية جامعة حلوان.

4- بدأت لعب كرة اليد منذ الطفولة في عمر الـ10 سنوات.

5- لعبت لصالح العديد من الأندية المصرية على رأسها: نادي المعادى، ونادي الإنتاج الحربي، والنادي الأهلي.

6- لعب والدها كرة القدم لصالح نادي المعادي ونادي الطيران.

7- سافرت بعدها للاحتراف في الإمارات والأردن.

8- حصلت على 3 بطولات دوري وكأس، وشاركت في بطولة أفريقيا لكرة اليد للسيدات.

9- احترفت في الدوري الإماراتي، وسط إشادة من نادييها بموهبتها وجدها، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي الجزيرة الإماراتي عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: «كشكوش أن تكون شخصا موهوبا هو شيء عظيم يجعل من حوله يشعر بالفخر والرغبة في تحقيق كثير من الأهداف والنجاح باختصار أنتي الروح التي أعادت الحياة للفريق والنبض الذي ينبض بالحيوية»، وسط تفاعل واسع من رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، منها: «بنات مصر دايما رافعين اسمها في كل مكان»، و«عاش يا شيماء.. عاش يا كل بنت مصرية بتشرف بلدها في كل مجال»، و«مصر فعلا وُلادة.. وكل يوم حد جديد بيشرفها.. ويخلينا فخورين به».