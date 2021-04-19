محمد رشاد يوضح أسباب طلاقه مي حلمي: سافرت لوحدها من غير إذني (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فصل جديد من المشاحنات فتحه الثنائي الإعلامية مي حلمي والمطرب محمد رشاد، خلال استضافتهما في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، التي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس».

قبل يومين أثارت الإعلامية مي حلمي، الجدل بعد تصريحاتها بشأن علاقتها بطليقها المطرب محمد رشاد، والتي أفادت بأنها تعرضت للعنف الأسري والضرب منه عدة مرات، فضلًا عن تعرضها للخيانة، قائلةً: «موبايله كان مفتوح، والرسالة خطفتني، شفت كلام منه ليها مقالوش ليّا، كان نفسي زي ما بحب أتحب، ليه متقاليش الكلام ده زيها».

ليعود المطرب بكشف تفاصيل أخرى من علاقتهما، خاصة فيما يتعلق بضربه لها عدة مرات، قائلًا:«زواجي منها كان غلطة حياتي، مي بتعرف تعيط وضربتها علشان مبتحبش أهلي وبتغير منهم، قالتلي أنا بكره أهلك ومش عاوزاهم في البيت، وضربتها مرة واحدة، مش مرات كتير كما ادعت».

محمد رشاد يوضح أسباب طلاقه لـ مي حلمي

وكانت خلال حلقتها قالت مي حلمي، إن أسباب طلاقها منه ترجع للخيانة، بينما كشف الأخير الأسباب الحقيقية، قائلًا:«لم أطلقها على السوشيال ميديا أولًا، وهي اللي قالت كده عشان الجمهور يتعاطف معها، طلقتها أولًا ثم أعلنت على السوشيال ميديا، وحاولت العودة لعلاقتنا مرة أخرى، وكانت بتبعتلي على الفيسبوك عشان أسامحها وطلقتها عند المأذون بسبب السفر خارج مصر بمفردها».

وقالت مي حلمي: «ماكانش في مشاكل، وكنا في أول الجواز، ومحصلش إني أجهضت نفسي، لكني كنت حامل في توأم، وربنا مكتبش إنهم يكونوا موجودين، وحُرمت إني أكون أم بعد كده».

وأضافت: «في تفاصيل كتير مش هقدر أتكلم فيها لأنها تخص طرف تاني، ماقدرش أقول إني اتضربت فسقطت ومش كل التفاصيل بتتحكي»، كما رفضت مي حلمي، الإجابة على سؤال بشأن تعرضها للضرب من محمد رشاد، أثناء فترة زواجهما.