عمرو وهبة يُرزق بمولودة جديدة: مش لاقيين اسم.. ومتابعون: سميها زومبا (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن الفنان عمرو وهبة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي،«فيسبوك»، أنه رُزق بمولودة جديدة، إذ شارك صورة من داخل المستشفى مزينة أمام غرفة الأم.

عمرو وهبة محتفلا بمولودته: ربنا يجعلها ذرية صالحة

وأرفق الفنان تعليقًا على الصورة التي شاركها، قائلًا: «الآنسة: New Folder عمرو وهبة (لسه مش لاقيين اسم) دعواتكم ربنا يبارك فيها ويجعلها ذرية صالحة وعقبال ما ربنا ينتعك بالسلامة ونتطمن عليكي يا مني يا ذكي».

تعليقات الرواد على خبر ولادة زوجة عمرو وهبة

ألاف من التعليقات وتسجيلات الإعجاب، تلقاها الفنان بين التهاني والمباركات، وكان من أبرزها: «مبروك يا لذيذ، سميها زومبا، تتربى في عزك يا فنان، ربنا يجعلها قرة عين ليك ولوالدتها، مبروك يا عمرو، سميها على اسم الروبوت زومبا».

معلومات عن عمرو وهبة

الفنان عمرو وهبة متزوج منذ 9 سنوات ولديه أسرة وأب لطفل صغير يُدعى يحيى، وهو من مواليد مدينة بورسعيد عام 1985، وتخرج في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وفور تخرجه عمل موظفًا للتسويق في شركة اتصالات ثم عمل في مجال الكتابة الساخرة، وأصبح ضمن فريق الكتابة للبرنامج الساخر الذي كان يقدمه الفنان أكرم حسني، منذ سنوات، ومن ثم ذاع صيته والتحق بفريق كتابة برنامج «البلاتوه»، ثم برنامج أبلة فاهيتا.

وبعد مشوار طويل مع الكتابة الساخرة، بدأ في تصوير فيديوهات تمثيلية كوميدية يقدمها بنفسه، وجاء بعدها ظهوره الأول في برنامج snl بالعربي.

وجاءت بدايات عمرو وهبة التمثيلية عام 2017، بمشاركته في مسلسل «كلبش 2».

خاض تجربة الإخراج العام بفيلم «مولانا»، ومن ثم توالت مشاركاته الفنية بعدد من الأعمال من بينها، «فلانتينو»، «بدل الحدوتة تلاتة»، «الكويسين»، أبهر الملايين خلال قيامه بشخصية الروبوت «لذيذ»، في مسلسل «في بيتنا روبوت».