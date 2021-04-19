طريقة عمل النجرسكو بالفراخ على مائدة الإفطار في رمضان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

النجرسكو بالفراخ من الأطعمة التي تتمتع بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، وتسعى العديد من السيدات وربات البيوت لطهيها في المنزل والاستمتاع بمذاقها المميز، خاصة خلال شهر رمضان، لإمتاع الأسرة بها على مائدة الإفطار.

وفيما يلي وصفة سهلة لتحضير النجرسكو بالفراخ في المنزل، والتي يمكن إعدادها للأسرة على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان.

مقادير النجرسكو بالفراخ

مكرونة

كريمة لباني

حليب

زبدة

دقيق

جبن مبشور

صدور دجاج مخلية مقطعة إلى قطع صغيرة

ملح

فلفل أسود

البهارت السبع

طريقة تحضير النجرسكو بالفراخ

- في الخطوة الأولى لابد من تتبيل الدجاج بالملح والفلفل والبهارات السبع.

- ترك الدجاج حتى يُتبل، واستغلال ذلك الوقت في سلق المكرونة.

- في الخطوة الثالثة يتم تحضير البشاميل، من خلال إضافة زبدة في حلة ساخنة ثم إضافة الدقيق وتقلبيه جيدا، للحصول على قوام كريمي انسيابي، ثم إضافة الحليب والكريمة.

- إضافة الجبن المبشور إلى الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب.

- عقب الانتهاء من البشاميل، يتم تشويح قطع الدجاج في طاسة مليئة بالزيت حتى تنضج.

- في هذه الخطوة يتم إحضار صينية، ودهنها بالزبدة، ضم إضافة نصف كمية المكرونة، وبعدها إضافة نصف كمية البشاميل مع التقليب، ثم إضافة الدجاج، ثم وضع طبقة أخرى من المكرونة، ثم باقي كميتي البشاميل والجبن، وإدخال الصينية الفرن لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى 45 دقيقة.