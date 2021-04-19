طريقة عمل كيكة البرتقال خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - كيكة البرتقال من الحلوى الشهية ذات المذاق اللذيذ، التي لا تحتاج إلى وقت كبير لتجهيزها وإعدادها في المنزل، ما يدفع ربات البيوت للبحث عن طريقة عملها، لتقديمها للأسرة، حيث تتمتع كيكة البرتقال بشعبية كبيرة بين الأطفال والصغار.

وفيما يلي طريقة سهلة لعمل كيكة البرتقال في المنزل على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج طهي عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير كيكة البرتقال

دقيق

4 بيضات

بيكنج بودر

زيت ذرة

بشر برتقال

فانيلا

ملح

كوب عصير برتقال

سكر

طريقة عمل كيكة البرتقال

- في البداية يجب تسخين الفرن على درجة حرارة 180.

- في الخطوة التالية يتم خلط البيض والسكر جيدا باستخدام المضرب الكهربائي، ثم إضافة الزيت بالتدريج مع الاستمرار في الخلط حتى الحصول على قوام كريمي مثالي.

- إضافة كوب عصير البرتقال وبشر البرتقال إلى الخليط السابق مع الاستمرار في الخفق.

- في وعاء منفصل يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر والفانيليا ورشة الملح.

- في تلك الخطوة يتم إضافة الدقيق تدريجيًا إلى مزيج البيض والسكر، للحصول على عجين.

- وضع الخليط في الصينية المدهونة بالزبدة، ووضعها في الفرن لمدة 20 دقيقة.