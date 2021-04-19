«الزوجة الثالثة» لمعز مسعود.. لقطات من حياة شيري عادل فى يوم ميلادها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«واحدة من أهم فنانات جيلها، تتميز برقتها وبساطتها وندرة ظهورها الإعلامي»، هى الفنانة شيرين عادل أو شيري عادل، التى يتزامن اليوم 19 إبريل، يوم ميلاد.

تزوجت شيرى عادل من الداعية، معز مسعود، لتكن الزوجة الثالثة فى حياته، ويُقدم «هُن»، فى سطور، أبرز المعلومات عن «شيري».

نشأتها وبدايتها

شيرين عادل، المعروفة في الوسط الفني باسم شيري عادل، ولدت في 19 أبريل عام 1988، تبلغ من العمر 33 عامًا، ممثلة مصرية بدأت مشوارها في الفن كطفلة إعلانات، درست في كلية التجارة جامعة عين شمس قسم فرنسي.

ظهورها على شاشة التلفزيون من الطفولة

انقطعت شيري عادل، عن الظهور عبر شاشة التليفزيون، وهي في عامها الخامس عشر، في مرحلة الطفولة، ثم عادت من جديد بأول في عالم الفن في فيلم «أصحاب ولا بيزنس»، مع الفنان مصطفى قمر والنجم هاني سلامة.

أعمالها الفنية

وتعدد ظهورها بعد الفيلم الذي كان بداية انطلاقة شهرتها، من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية منها: «حياتي إنت، وفرق توقيت، والمرسي والبحار، وعفريت القرش»، ومن أهم أدوارها التليفزيونية دور الملكة ناريمان، في مسلسل الملك فاروق، كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية منها: «خارج على القانون، وحسن ومرقص، وبلبل حيران»، وعدة مسلسلات مثل: «رقم مجهول، واسم مؤقت، والخطيئة».

زواجها من معز مسعود

أعلن معز مسعود زواجه من الفنانة شيري عادل خلال بيان في يوليو عام 2018، لتكن الثالثة ضمن زيجاته، إلا أن تلك الزيجة لم تستمر طويلا.

وكانت شيري، أكدت لجمهورها ومتابعيها، نبأ انفصالها عن معز مسعود، عبر خاصية ستوري على إنستجرام، قائلة: «إنّ الفيديو الذي نشرته في وقت سابق، كان تأكيدا لعمق العلاقات الإنسانية التي تجمعهما رغم الانفصال».

تعرضها لوعكة صحية وإجراء عملية جراحية

تعرضت الفنانة شيري عادل لوعكة صحية، في فبراير الماضي، ما تسبب فى نقلها على الفور إلى أحد مستشفيات القاهرة، حيث أجرت جراحة عاجلة استمرت 6 ساعات كاملة، ثم مكثت بالمستشفى لقضاء فترة نقاهة.

دخولها في حالة نفسية بعد ارتباط معز مسعود

وكانت «الوطن» قد علمت من مصادر مقربة من شيري عادل أنها دخلت في حالة من الاكتئاب منذ إعلان ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود، خاصة وأن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انشغلوا عن نجاح حكايتها في مسلسل «إلا أنا» وربطوا اسمها بزواج معز مسعود، ما أجبرها على الاختفاء، إذ لم تظهر عبر وسائل التواصل منذ 3 أشهر.