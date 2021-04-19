عن طريق الفم.. اكتشاف عقار جديد قادر على منع وعلاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ أن بدأت جائحة كوفيد، عمل الخبراء بلا كلل للتوصل إلى علاج لتقليل آثار فيروس كورونا، لقد قاموا بتجربة الأدوية الموجودة ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم العمل ضد المرض الفتاك.

في اكتشاف جديد، وجد العلماء أن عقارًا تجريبيًا مضادًا للفيروسات عن طريق الفم يسمى MK-4482 قد يكون قادرًا على منع وعلاج سارس-كوف-2، الفيروس المسبب لـ كوفيد-19، وفقا لموقع thehealthsite.

وخفض العقار مستويات الفيروس والأضرار المرضية في رئتي "الهامستر" فئران التجارب، المعالجة من عدوى فيروس كورونا، وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Communications.

عقارMK-4482 يخضع حاليًا لتجارب إكلينيكية بشرية، وفقًا للدراسة السريرية الصغيرة، وجد الباحثون أن العقار MK-4482 يكون فعالًا عند إعطائه لمدة تصل إلى 12 ساعة قبل أو بعد الإصابة بفيروس كورونا.

كيف يمكن لهذا الدواء المضاد للفيروسات أن يخفف من مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد

وفقًا للدراسة التي أجراها علماء معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، من المحتمل أن يقلل علاج MK-4482 من التعرض لمخاطر عالية لفيروس كورونا وقد يعالج العدوى بمفرده أو ربما بالاشتراك مع عوامل أخرى.

بالنسبة للدراسة، قام الباحثون بتقسيم الموضوعات إلى ثلاث مجموعات: مجموعة علاج ما قبل العدوى، مجموعة علاج ما بعد العدوى ؛ ومجموعة تحكم غير معالجة، تم إعطاء كل مجموعة الدواء المضاد للفيروسات عن طريق الفم كل 12 ساعة لمدة ثلاثة أيام.

بعد الدراسة، وجدوا أن الحيوانات في مجموعات العلاج أظهرت فيروسًا معديًا أقل بمئة مرة في رئتيها من المجموعة الضابطة، كما أظهر الهامستر في مجموعات العلاج عددًا أقل من الآفات في الرئتين مقارنة بالمجموعة الضابطة، في نهاية الدراسة، وجدوا أن عقار MK-4482 كان فعالًا في منع الفيروسات من التكرار.

دواء يعالج الانفلونزا

MK-4482 هو دواء يتم تطويره بواسطة شركة التكنولوجيا الحيوية Ridgeback Biotherapeutics ، بالتعاون مع Merck كعلاج محتمل لـ كورونا

تم تطوير MK-4482 بواسطة مجموعة Drug Innovation Ventures التابعة لجامعة Emory في أتلانتا ، ويُطلق عليه أيضًا molnupiravir و EIDD-2801، ويستخدم لعلاج الإنفلونزا.

تمت الموافقة على ريمديسفير فقط لعلاج كورونا

حتى الآن، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على دواء واحد فقط يسمى ريمديسفير لعلاج كورونا، تمت الموافقة على علاج Covid-19 لدى البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا.

تمت الموافقة أيضًا على بعض الأدوية الأخرى ولكن للاستخدام الطارئ ، بما في ذلك دواء التهاب المفاصل الروماتويدي baricitinib، يتم اختبار العديد من الأدوية الأخرى بما في ذلك favipiravr و merimepodib والمزيد ضد فيروس كورونا.

مع تسبب حالات كورونا باستمرار المرض والوفاة في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة إلى علاجات أفضل للتخفيف من مخاطرها.

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