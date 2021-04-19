طرق مكافحة هشاشة الأظافر في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أبريل 2021 01:38 مساءً - بسبب تغيّر العادات الغذائية خلال شهر رمضان، قد تصاب الأظافر بالهشاشة والضعف، وتتعرض للتكسر والتقصف. ولتجنب ذلك والحفاظ على أظافر سليمة وقوية وصحية، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة طرق سهلة لمكافحة مشكلة هشاشة الأظافر في رمضان.





ترطيب الأظافر

ضرورة ترطيب الأظافر في رمضان



خلال شهر رمضان، واظبي بشكل يومي على ترطيب يديك بالكريم المرطب المفضل لديك، فذلك يحمي أظافرك من الجفاف والتكسر. وإن استطعت، رطبي أظافرك بأحد كريمات الترطيب الغنية بالفيتامين E، فهو يملك قدرة فائقة على تليين وإعادة ترطيب الأظافر وتعزيز صحتها ونموها.

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مقوي الأظافر

ضرورة استخدام مقوي الأظافر في رمضانn



عندما يفتقد جسمك الى المعادن والفيتامينات، ينعكس هذا الأمر على أظافرك، حيث تصبح هشة وضعيفة وتتعرض للتقصف والتكسر، لذلك اعملي على تقويتها من خلال استخدام مقوي الأظافر ذات الجودة العالية، فهو يقوي أظافرك ويمنحها لمعاناً صحياً فائقاً.

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تجنب المبالغة في استخدام الماء

تجنب المبالغة في استخدام الماء



يؤدي الإفراط في استخدام الماء الى إصابة الأظافر بالضعف والهشاشة، بالتالي احرصي على ارتداء القفازات أثناء الطهو وغسل الأواني والصحون، وتجنبي قدر الإمكان تعرض أظافرك للماء بشكل مكثف.

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استهلاك كمية كافية من الماء

ضرورة شرب الماء بكثرة



إن ىشرب كمية كافية من الماء مفيد جداً للصحة عموماً والأظافر خصوصاً، حيث يجعلها رطبة وقوية وغير قابلة للتكسر والإصابة بالهشاشة. لذلك، احرصي على شرب كمية كافية من الماء والسوائل بعد الإفطار لتتخلصي من الأظافر الضعيفة والهشة.

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زيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

زيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر



يشتمل زيت زيتون على كمية كبيرة من الفيتامين E، الذي يساهم في تقوية الأظافر وتعزيز نموها. أما البيض، فهو غني بالبروتين والبيوتين، وهما من المواد الأساسية التي تتكون منها الأظافر، والتي تعمل على تقوية الأظافر ومكافحة هشاشتها بشكل فعال. لذلك، قومي بخلط أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون وبياض بيضة واحدة. ضعي الخليط في وعاء ذي قعر عميق، وانقعي أظافرك به لمدة ربع ساعة.

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نصائح إضافية تجنبك هشاشة الأظافر

نصائح لتجنب هشاشة الأظافر



- تجنبي تعرُّض أظافرك لأدوات التنظيف، فهي تحتوي على مواد كيماوية تلحق ضرراً بالغاً بأظافرك، فتصبح ضعيفة ومتكسرة، واحرصي على ارتداء القفازات المناسبة.

- احرصي على التخفيف من استخدام مزيل المناكير، فهو أيضاً يشتمل على مواد كيماوية تؤذي الأظافر وتسبب تكسرها.

- احرصي على استعمال مقص ومبرد أظافر مخصصين لك فقط، وواظبي على تقليم أظافرك مرة أسبوعياً على الأقل.

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