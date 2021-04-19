عطور نسائية ثقيلة لأمسيات رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أبريل 2021 01:38 مساءً - تعد العطور النسائية التي ترتكز على النغمات الثقيلة والمركزة أحد أفضل خيارات العطور لشهر رمضان، فرائحتها الفواحة تضفي على إطلالتك عبقاً آسراً خصوصاً خلال أوقات المساء. لذلك، اخترنا لك مجموعة من أجمل العطور النسائية الثقيلة لأمسيات رمضان، لتختاري من بينها ما يعجبك.

Black Opium Eau de Parfum

YSL Black Opium Eau de Parfum

رائحة هذا العطر مركزة وفواحة، تمتزج فيها نغمات القهوة والفانيليا مع زهر البرتقال والياسمين والكمثرى، وهي نغمات تشكل رائحة رائعة ومثالية خلال أمسيات رمضان. وقد بات هذا العطر من إيف سان لوران YSL أحد العطور الأيقونية التي تتهافت عليها كثيرات من النساء.

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Lancome La Vie est Belle من لانكوم

La Vie est Belle



إنه أحد أجمل العطور العالمية الثقيلة والقوية وأكثرها جاذبية، فرائحته الأنيقة والفواحة تمزج بين نغمات الزنبق والكمثري والباتشولي والمسك الأبيض، وهي روائح جعلت منه أحد أفضل العطور على مستوى العالم كله. لذلك، هو يشكل أحد خيارات العطور الثقيلة لأمسيات رمضان 2021.

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Dolce & Gabbana The Only One من دولتشي آن غابانا

Dolce & Gabbana The Only One



إنه عطر دافئ وحار، يمزج بين النغمات الحلوة والترابية والخشبية في الوقت نفسه، فهو يعتمد في تركيبته على رائحة الكراميل الناعمة، والقهوة، والحمضيات والبنفسج والأخشاب... وهي نغمات تتماهى مع البشرة وتتغلغل فيها لتبقى ساعات طويلة، مما يجعله عطراً مثالياً للمرأة العربية خلال رمضان.

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Tom Ford Tubéreuse Nue من توم فورد

Tom Ford Tubéreuse Nue



يعد هذا العطر من توم فورد Tom Ford مزيجاً مثالياً من النغمات القوية والمركزة، مثل الأزهار كالياسمين، ومسك الروم، والتوابل كالفلفل، إضافة الى المسك. اعتمديه خلال أمسيات رمضان، كونه عطراً جذاباً وأنيقاً ويضيف الى إطلالتك لمسة راقية جداً.

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Guerlain Oud Essentiel

Guerlain Oud Essentiel



يمثل هذا العطر الفرنسي الفاخر والأنيق خياراً رائعاً لأمسيات رمضان، فهو مزيج بحري وعشبي بمكونات مميزة، حيث يحتوي على الأعشاب البحرية المالحة والفلفل الوردي الناري وخشب العود الثمين، وهي نغمات قوية تدوم رائحتها لساعات طويلة، لتجعل رائحتها في غاية الجمال.

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