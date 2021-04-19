طرق للعناية بالشعر في رمضان من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أبريل 2021 01:38 مساءً - تقدم نجمات كثيرات العديد من طرق العناية بالشعر سواء باستخدام المكونات الطبيعية المفيدة لصحة الشعر، أو مستحضرات لمعالجة مشاكل الشعر سبق وقمن بتجربتها. وقد رصدنا لك في هذا المقال، طرقاً عدة للعناية بالشعر خلال شهر رمضان، تمكّنك من الحفاظ على شعر صحي ولامع ومغذى، وذلك على طريقة النجمات.



ماسك الشعر لتعزيز نمو ولمعان الشعر

كيندال جينر (الصورة من حسابها على إنستغرام)



تقدم لك النجمة كيندال جينر Kendall Jenner أفضل ماسك لتعزيز نمو الشعر ولمعانه خلال شهر رمضان، وهو مكون من ثمرة ناضجة من الأفوكادو، وثمرة ناضجة من الموز، وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند. هذا الماسك يشتمل على كمية كبيرة من المعادن والبروتينات والفيتامينات والدهون الصحية، مما يحعله خياراً رائعاً لجميع مشاكل الشعر، وخصوصاً للشعر الخفيف والباهت والضعيف.

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طريقة تحضيره

ماسك للعناية بالشعر من كيندال جينر



اهرسي حبة الأفوكادو الى أن تصبح ذات قوام كريمي. من ثم، أضيفي إليها الموز واهرسي المكونات مجدداً مع بعضها البعض. بعدها، أضيفي زيت جوز الهند، وحركي المكونات الى أن تصبح متجانسة. طبقي الماسك على شعر جاف وليس مبلل، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بشامبو ذات تركيبة لطيفة وشطفيه بالماء الدافئ.

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صابون مغذّ وماسك ترميمي للشعر التالف

Treatment Masque من OUAI



أما النجمة هيلاري داف Hilary Duff، فتقدم لك تفصيلاً كاملاً عن روتين العناية بالشعر الخاص بها، وهو مثالي للحصول على شعر حريري مفعم بالحيوية واللمعان خلال شهر رمضان. وهو عبارة عن استخدام صابون من Odacite أوداسيتي في البداية، وهو غني بزيت جوز الهند الذي يحسن نسيج الشعر، وزيت الأرغان وزيت الخروع اللذين يمنحان الشعر الترطيب اللازم، إضافة الى أن تركيبته خالية من المواد الكيماوية، مما يحافظ على فروة رأس نظيفة وصحية. وأتبعيه من ثم بتطبيق Treatment Masque من OUAI كاي، وهو ماسك علاجي ترميمي تم تصميمه ليجعل الشعر ناعماً كالحرير، كما يعمل على إصلاح الشعر التالف ومقاومة الأضرار الناتجة عن العوامل الخارجية، وزيادة مقاومة تلف الشعر وتقصفه، إضافة الى أنه يمد الشعر بالترطيب المكثف خلال دقائق قليلة.

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شامبو وبلسم لتنعيم للشعر

شامبو وبلسم لتغذية الشعر



من جانبها، تنصحك النجمة هايدي كلوم Heidi Klum بتجربة شامبو Iles Formula، فهو خيار رائع للعناية بالشعر خلال رمضان، إذ يجعل الشعر ناعماً كالحرير وحيوياً وصحياً. كذلك، تنصحك باستخدام بلسم من العلامة نفسها. من جهة أخرى، تنصحك كلوم بغسل شعرك وتركه ليجف لوحده، بعيداً عن استخدام أي من مجففات الشعر أو أدوات التجعيد والتمليس، ولفه على شكل كعكة فوضوية، مما يجعله ذات تموجات طبيعية جذابة، وهذا يمنح شعرك الراحة ويجنبه الأذى الذي تلحقة به الحرارة الناتجة عن أدوات تصفيف الشعر.

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خلطة لمعالجة جميع مشاكل الشعر

ماسك طبيعي للشعر من بريانكا شوبرا



مهما تكن المشكلة التي قد يعاني منها شعرك خلال رمضان، بإمكانك الاستعانة بوصفة طبيعية تقدمها لك النجمة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra، تمتلك قدرة كبيرة على معالجة جميع مشاكل الشعر، خصوصاً التلف والجفاف والنقص في التغذية اللازمة... أخفقي بيضة واحدة جيداً، من ثم أضيفي إليها أربع ملاعق كبيرة من العسل، وربع كوب من الزبادي. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح خليطاً متجانساً. طبقي الخليط على الشعر وفروة الرأس، مع التدليك جيداً بأطراف أصابعك للتأكد من أن الماسك تغلغل جيداً داخل جذور شعرك. اتركي الماسك على شعرك لمدة نصف ساعة، أو الى أن يجف على الأقل. بعدها، اغسلي شعرك بشامبو ذي تركيبة خفيفة، وشطفيه بالماء الفاتر.

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ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص