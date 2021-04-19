كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أبريل 2021 01:38 مساءً -

اليشم من الأحجار الكريمة المتوفرة بعدة ألوان تختلف تبعاً لطبيعة الشوائب التي يحتوي عليها؛ فيعرف الكثير أنه يتميز بلونه الأخضر، ولكنه يتوفر بعدة ألوان كالأسود والأرجواني والأصفر والأبيض والأسود، ويُعتبر حجر اليشم من الأحجار الجالبة للحظ والصحة والقوة في الصين، كما يستطيع امتصاص الاهتزازات السلبيّة الموجودة في المكان الذي يحيط بالشخص، ومع تطوّر استخداماته على مرّ السنين اخترنا لكُنَّ عدة مجوهرات رمضانية من توقيع دور المجوهرات العالمية لإضفاء لمسة معاصرة ومختلفة على إطلالتك في شهر رمضان 2021.

تابعي المزيد: موديلات ساعات نسائية مرصعة بالحجر الأحمر لسهرات رمضان 2021

موديلات مجوهرات رمضان 2021 مرصعة بحجر اليشم

ساعة بحجر اليشم من كارتييه Cartier

ساعة بحجر اليشم من كارتييه Cartier

نادراً ما يتمّ استعمال أحجار اليشم السوداء على قطع المجوهرات، على الرغم من أنها تضيف عنصر الجاذبية والتميز على مُرْتَدِيَتِها، لذا اخترنا لكُنَّ من علامة كارتييه Cartier ساعة «پانتير لاين» من مجموعة المجوهرات الراقية للعلامة، والتي تعمل بآلية حركة الكوارتز المصنوعة بسوار نحيل من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مطلي بالروديوم، ومرصّع بـ734 ماسة بقطع بريانت الحديث، وتزيَّن هذه الساعة بحجر اليشم الأسود وترقَّط بطلاء اللّكر الأسود، بينما صُمِّمَت العقارب على شكل سيف من الذهب الأصفر المطلي بالروديوم، ليمنحك أناقة ناعمة تناسب مظهرك اليومي في إطلالات الإفطار أو السحور الرمضانية.

خاتم حجر اليشم من بولغري Bvlgari

خاتم حجر اليشم من بولغري Bvlgari





من جذور العلامة التجارية الرومانية بولغري Bvlgari والانصهار الأنيق بين الحضارة والحداثة، استوحت العلامة خاتم حجر اليشم من نقوش النقود المعدنية القديمة بجوانب مجسِّدة للجرأة في التصميم الإيطالي، لذا صُمِّم هذا الخاتم من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، والمرصع بحجر اليشم الأخضر والألماس المرصوف، ليدمج بين التقاليد القديمة والحداثة، ويمنحك إطلالة ناعمة مناسبة لإطلالات القفطان الرمضاني بشكل كبير.

تابعي المزيد: موديلات خواتم مرصعة بالزمرد أحدث موضة لأجمل الإطلالات الرمضانية 2021

ساعة لايدي آربلز كاردينال كارمين من فان كليف أند آربلز Van Cleef and Arpels

ساعة لايدي آربلز كاردينال كارمين من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels





من العالم الحيواني والنباتي استوحت دار فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels ساعة بمشهد طبيعي، بتصميم يجمع مزيجاً بين الأحجار الكريمة، ليحلِّق طائر الكاردينال بريشة القرمزي، الذي يُعتبر لون الحب، فوق مشهد طبيعي دوّار، مع هيكل من الذهب الأصفر المرصع بماس مستدير ومينا مُزينة بالذهب الأبيض الأريمار، إلى جانب حجر اليشم والفاريسيت والأونيكس بقطع كابوشون، مع سوار من جلد التمساح باللون الأحمر البراق، لمظهر ناعم يليق بإطلالات رمضان المختلفة.

أقراط اللافندر من ديفيد مارشال David Marshall

أقراط اللافندر من ديفيد مارشال David Marshall







يناسب اللون الأرجواني إطلالات رمضان بشكل كبير، وهو يرمز للقوة والفخامة والتميز، لذا اخترنا لكُنَّ أقراطاً بشكل اللافندر من علامة ديفيد مارشال David Marshall، والتي صُمِّمَتْ من الذهب الأبيض على شكل زهرة اللافندر المرصعة بالألماس المستدير من الأعلى والمزينة بحجر اليشم الأرجواني على شكل قطرة ماء في أسفل التصميم.

تابعي المزيد: خواتم مرصعة بالحجر الأخضر لإطلالات قفاطين رمضان