موديلات بلوزات مخططة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أبريل 2021 01:38 مساءً - عادت صيحة الأزياء المخططة لهذا العام بشكل كبير؛ حيث أصبحت أكثر تنوعاً مع مختلف الملابس المناسبة للمحجبات وبألوان مختلفة وأنيقة تُظهر المرأة بأناقة وحيوية، فإذا كنتِ محجبة وتحتارين في طريقة تنسيق البلوزات المخططة، فيمكننا أن نلهمك عدة نصائح وتنسيقات من مدونات الموضة المحجبات.



القمصان المخططة من مدونات الموضة

منة السني بالقميص المخطط -الصورة من حسابها على الانستغرام



جميعنا نمتلك في خزانة أزيائنا القميصَ المخطط؛ فهو قطعة أساسية يمكن تنسيقها بأكثر من طريقة للحصول على مظهر عصري، وأهم قاعدة يجب اتباعها عند تنسيقه هو ارتداء تنورة أو بنطلون بلون محايد؛ لتكون إطلالتك أنيقة وعصرية، وهذا ما فعلته مدونة الموضة المصرية منة السني؛ حيث أطلت بقميص أبيض طويل مخطط بالبنفسجي بأسلوب طولي وعرضي مع بنطلون أزرق من الجينز الضيق، وأكملت مظهرها بحجاب بنفسجي مميز، وفي إطلالة أخرى ظهرت بقميص أبيض واسع مخطط بالأخضر مع حجاب التوربان الأسود وبنطلون أسود ناعم، بينما تأنقت الإعلامية المصرية ومدونة الموضة، حنان الحكيم، بقميص أبيض مخطط طولياً بالبني والأبيض مع تيشيرت وبنطلون باللون الأبيض وحجاب بني ناعم، وأكملت مظهرها بحقيبة من القش.

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البلوزات الطويلة لمظهر أكثر حشمة

أشواق الحازم بالبلوزة الطويلة -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد الكثيرات من الفتيات على البلوزات الطويلة لمظهر أكثر احتشاماً وأناقة، ومنه تزينت المدونة الكويتية، أشواق الحازم، بقميص طويل أبيض مخطط بالأزرق الداكن مع بنطلون من الجينز الأبيض، وأكملت مظهرها بحقيبة حمراء صغيرة واكسسوارات اللون الأبيض، فيما اختارت المدونة المصرية، نورهان حسن، بلوزة بيضاء طويلة مخططة بالعرض باللون الأسود مع بنطلون من الجينز الأزرق واكسسوارات بألوان حيادية.

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البلوزات الخططة باللونين الأبيض والأسود من مي محمد

مي محمد بالازياء حيادية الالوان -الصورة من حسابها على الانستغرام



صيحة الأزياء المخططة باللونين الأبيض والأسود تُعَدُّ من أكثر الصيحات رواجاً في الأزياء الكاجوال، لذا اعتمدت مدونة الأزياء المصرية، مي محمد، عدة إطلالات بالبلوزات المخططة، ومنها نسقت قميصاً أسود مخططاً طولياً بالأبيض مع بنطلون وحجاب باللون البيج، وأكملت مظهرها بحقيبة مطبعة بعدة ألوان، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ تيشيرت أبيض مخططاً عرضياً بالأسود مع معطف زيتي مزين بالفصوص اللؤلؤية وحجاب وبنطلون من الجينز البيج، لمظهر يومي أنيق وناعم.

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التيشيرت المخطط للمحجبات من آية سكر

آية سكر باطلالة كاجوال بالبلوزة المخططة- الصورة من حسابها على انستقرام



تفضل الكثيرات من الفتيات اعتماد التيشيرتات المخططة لمظهر بسيط وأكثر أناقة في مظهرهن الكاجوال، ومنهن المدونة المصرية، آية سكر؛ حيث تألقت ببنطلون الجينز الأزرق مع تيشيرت زهري مزين بخطوط عرضية ملونة بالبرتقالي والأزرق والأحمر والأسود بأسلوب ناعم وأنيق، وفي إطلالة أخرى أكثر بساطة أطلت ببلوزة زرقاء مخططة عرضياً بالبنفسجي مع بنطلون من الجينز الأزرق مصمم بقَصَّة واسعة مع اكسسوارات اللون الأبيض وحقيبة حمراء.

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