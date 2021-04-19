كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أبريل 2021 01:38 مساءً - تتألّق نجمات العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا BAFTA كل عام، إذ تلفت كل منهن الأنظار إليها بالفساتين الفخمة التي يقوم بتصميمها أشهر المصممين العالميين. ولأن المجوهرات جزء لا يتجزأ من فخامة وجاذبية أي إطلالة، فقد عمدن إلى استكمال إطلالاتهن بمجوهرات فاخرة من توقيع دور مجوهرات عالمية..

تقدم لكِ «الخليج 365. نت» في هذا الألبوم، أجمل مجوهرات النجمات في حفل جوائز BAFTA 2021 كي تلقي نظرة عليها وتستوحي منها.

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أجمل مجوهرات النجمات من حفل جوائز BAFTA 2021

إطلالة آنا كيندريك Anna Kendrick خلال حفل جوائز بافتا BAFTA 2021

آنا كيندريك بمجوهرات من Messika -الصورة من حساب بافتا الرسمي على انستغرام

في إطلالة أنثوية جذابة، اعتمدت النجمة الأمريكية آنا كيندريك Anna Kendrick مجوهرات ماسية من ماركة ميسيكا Messika ، حيث نسقت أقراط متدلية من الألماس، مع اثنين من الخواتم صُمم أحدهما من الألماس الفضي، بينما صُمم الآخر من الألماس باللون الفضي، ومُرصع بحجر أسود كبير.

واعتمدت آنا كيندريك مع هذه المجوهرات الفخمة، فستاناً أنيقاً لمصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد Zuhair Murad، وهو الفستان الذي جاء بتصميم جذاب من القماش اللامع بتصميم البليسيه، مما منحها إطلالة جذابة وفخمة على السجادة الحمراء للـBAFTA.

إطلالة أشلي ماديكوي Ashley Madekwe خلال حفل جوائز بافتا BAFTA 2021

أشلي ماديكوي بمجوهرات من Pomellato -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام

في إطلالة عصرية جذابة باللون الأصفر، اعتمدت النجمة أشلي ماديكوي Ashley Madekwe فستاناً أنيقاً من ماركة لويس فويتون Louis Vuitton، نسقته مع مجوهرات جذابة من ماركة بوميلاتو Pomellato.

واعتمدت أشلي ماديكوي مع إطلالتها أقراطاً متدلية مُصممة من الذهب الأصفر المُرصع بالألماس، مع خاتمين أحدهما بتصميم كبير على شكل مربع مائل صُمم من الذهب الأصفر، والآخر بتصميم أنيق على شكل 4 دوائر بأحجام متفاوتة، صُممت اثنتان منهما باللون الأبيض، أما الدوائر ذات الحجم الأصفر فُصممت إحداهما من الألماس الأصفر، والأخرى باللون الرمادي اللامع.

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إطلالة جوجو مباثا راو Gugu Mabatha- Raw خلال حفل جوائز بافتا BAFTA 2021

جوجو مباثا راو بأقراط وخاتم ألماس من Messika- الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام

في إطلالة جذابة وفخمة خطفت الأنظار، نسقت النجمة البريطانية جوجو مباثا راو Gugu Mabatha-Raw مجوهرات ماسية راقية من الذهب الأبيض المُرصع بالألماس، من ماركة ميسيكا Messika ، مع فستان فخم من ماركة لويس فويتون Louis Vuitton مُطرزاً بتطريزات جذابة بللونين الفضي والأسود.

واعتمدت جوجو مباثا راو مع هذه الإطلالة، أقراطاً من الألماس غطت عظمتي الأذن بالكامل، نسقتها مع خاتم فخم من الألماس، بتصميم كبير الحجم، ليتناسق مع إطلالة الفخمة والجذابة على السجادة الحمراء لحفل BAFTA 2021.

إطلالة صوفي كوكسون Sophie Cookson خلال حفل جوائز بافتا BAFTA 2021

صوفي كوكسون بمجوهرات ماسية من boodles-الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



في إطلالة ناعمة وراقية على السجادة الحمراء لـBAFTA 2021، نسقت النجمة البريطانية صوفي كوكسون Sophie Cookson فستاناً طويلاً باللون الأسود من Armani، مع مجوهرات ماسية ناعمة من ماركة Boodles.

وجاء تصميم مجوهرات صوفي كوكسون ناعماً وأنيقاً، حيث اعتمدت أقراطاً صغيرة من الذهب الأبيض تتدلى من كل منهما قطعة صغيرة من الألماس الأبيض، مع خاتم من الألماس بتصميم دائري أنيق، إضافة إلى سوار جذاب صُمم من الذهب الأبيض المُرصع بالألماس.

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