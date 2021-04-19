«بلاش نتكلم في الأعراض».. محمد رشاد ينفعل على شيخ الحارة ويرفض الحديث عن مي حلمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الأيام الماضية، كانت الأنظار متجهة للتصريحات التي انطلق بها المطرب محمد رشاد والمذيعة مي حلمي، عن خلافاتهما الزوجية التي انتهت بالطلاق، وذلك خلال استضافة كل منهما على حدة في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي.

وفي حلقة المطرب محمد رشاد، الذي ظهر خلالها كحق رد على التصريحات التي ذكرتها طليقته المذيعة مي حلمي، ضده، تحدث هو الآخر عن أسباب الخلاف حولهما وعن السبب الرئيسي حول اعتدائه عليها بالضرب لمرة واحدة، بحسب حديثه في البرنامج.

متتكلمش يا شيخ الحارة دي أعراض ناس

لكن، رغم الخلافات التي بينهما إلا أن «رشاد» رفض الخوض في الحديث عن طليقته في أمور تخصها، إذ انفعل المطرب الشاب على «شيخ الحارة»، حين سأله عن السبب وراء نشره في وقت سابق عبر خاصية «الاستوري» لحسابه على «إنستجرام»: «إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا».

ورد عليه «رشاد» منفعلًا: «نزلتها وخلاص..ومينفعش تتكلم فيها دي أعراض ناس مش موجودين دلوقتي يا شيخ الحارة مينفعش تتكلم فيها.. ومش من حقك أنك تتكلم فيها ولا تسأل.. هي نزلت كان ليها موقف معين وخلص».

وحين أصر «شيخ الحارة» عن السبب وراء ذلك، زاد من انفعال المطرب الشاب قائلًا: «لا لا بلاش نتكلم عن منطقة دي مش صح يا شيخ الحارة.. وأنا بتكلم عن نفسي وعن الحاجات اللي شفتها ومتتكلمش في الموضوع عشان ميخصكش ولا يخصني وهي متخصنيش دلوقتي».

وتابع «شيخ الحارة» في استفزاز «رشاد» بأنه كان يسمعها تتحدث لمدة طويلة، ليرد المطرب الشاب منفعلًا: «يعني إيه كنت بقعد أسمعها بالساعة والساعتين.. يعني إيه قاعد وهبقى سامع وشايف مراتي بتتكلم مع راجل ساعة ولا ساعتين وابقى سيبها.. اظبط كلامك يا شيخ الحارة».

محمد رشاد: جوازي من مي حلمي غلطة

وخلال لقاء المطرب محمد رشاد مع «شيخ الحارة» أكد أن زواجه من مي حلمي يعد «غلطة» في حياته، فبعد الزواج بدأت تظهر أمامه صفاتها السيئة واختلفت شخصيتها «حسيت أنها أخدتني سلم في حياتها».

وأنكر «رشاد» حديث طليقته عن خيانتها مع فتاة أخرى، وأوضح أنه إذا كان قام بخيانتها مع فتاة أخرى، كان من المنطقي أن يطلقها ليتزوج من الأخرى.