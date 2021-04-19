طريقة عمل الجلاش الحلو.. رمضان مايكملش غير بيه

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يأتي شهر رمضان حاملًا معه البركة والخير والعزومات والموائد الرمضانية، التي يكثر بها جميع الأطباق والحلوى ومن بينهم الجلاش، الذي يعد من أشهر الأطباق المنتشرة بشكل كبير، ويمكن حشوها بعدّة حشوات مختلفة، كالمكسرات، أو الشوكولاتة، أو القشطة، أو الجبنة، أو اللحم المفروم، أو جوز الهند، أو التفاح، والتي يفضلها الكثيرون نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بطرق مختلفة والتي تجذب بها عائلتها وبخاصة الأطفال.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل صينية الجلاش الحلو، على طريقة الشيف غادة جميل، الذي يُعرض برنامجها على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير الجلاش الحلو

رقائق من عجينة الجلاش أو البقلاوة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الذرة النباتي.

3 ملاعق كبيرة من السمن.

مكوّنات الحشوة

3 ملاعق كبيرة من الزبيب.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

مكوّنات شراب السكري كوب من الماء.

كوبان من السكر.

نصف كوب من الليمون الطازج.

طريقة تحضير الجلاش الحلو

- وضع الماء، والسكر، والليمون في قدر عميق على نار متوسطة.

- تحريك المكوّنات مع بعضها جيداً.

- ترك الخليط الناتج على نار متوسطة لمدة ربع ساعة، حتى يغلي تماماً.

- رفع القدر عن النار، وتركه جانباً، حتى يبرد.

- دهن الصينيّة بالزيت، ووضع رقائق الجلاش، باستخدام بالفرشاة بالزيت أو السمنة.

- تكرار الخطوة مع أول ثلاث ورقات جلاش.

- وضع الحشوة، ثمّ ورقات الجلاش، وفي كلّ مرة تدهن الورقات بالفرشاة بالسمن أو الزيت.

- وتركها جانباً لمدة ربع ساعة، حتى ترتاح قليلاً.

- وضع الصينية في الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة، وتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً حتى تنضج تماماً.

- إخراج الصينية من الفرن، وتركها جانباً لمدة ربع ساعة تقريباً حتى ترتاح قليلاً.

- تقطيع الجلاش، ووضعه في طبق التقديم، وسكب القطر البارد عليها، وتقديمه مباشرة.