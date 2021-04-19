زوجة أحمد رمضان بيكهام تحتفل بفوز الأهلي: ربنا يبعد عنك الإصابات «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، احتفلت سلمى الجابري، زوجة لاعب النادي الأهلي أحمد رمضان بيكهام، بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، خلال مباراة القمة بالأمس التي جاءت ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

احتفال زوجة أحمد رمضان بيكهام بفوز الأهلي

ونشرت زوجة لاعب الأهلي عدة صور ومقاطع فيديو للإشادة بأداء أحمد رمضان بيكهام وفريقه في مباراة القمة، من خلال إعادة نشر منشورات لجمهور الأهلي تتضمن مدحا في زوجها، ومن بين التعليقات المشيدة التي أعادة سلمى الجابري مشاركتها: «بيكهام في الدفاع لدينا لا خوف علينا»، و«لاعب راجل في الملعب.. ربنا يحميك ويبعد عنك الإصابات.. مش كل ماتش يقع حد مننا كفاية كدة»، و«عاش يا وحش الأهلي»، و«ملك الدفاع.. بيكهام هو سد الأهلي الجديد».

رسالة سلمى الجابري قبل لقاء القمة

وكانت سلمى الجابري وجهت رسالة مرفقة بإطلالة جديدة لها، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قبل ساعات من مباراة القمة، قائلة باللغة الإنجليزية: «الأسد لا يستسلم أبدا، فالاستسلام ليس خيارا أبدا بالنسبة لهذا البرج، سيجد دائما القوة لمواصلة المضي قدما».

وأرفقت سلمى الجابري ذلك التعليق، بأحدث جلسة تصوير لها، والتي ظهرت خلالها بملابس باللون الجنزاري الفاتح، والتي تميزت بأنها منقوشة وبأكمام طويلة، مع اعتمادها على مكياج سموكي، وشعر بني أشقر منسدل يحمل بعض التموجات، مع رفع بعض الخصلات إلى أعلى، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «ملكة جمال بمكياج ومن غير مكياج»، و«أجمل وألطف زوجة في الأهلي»، و«إيه الجمال والدلال ده كله يا سلمى»..

يشار إلى أن النادي الأهلي فاز على غريمه التقليدي بهدفين، حيث أحرز محمد شريف هدف الأهلي الأول، في شباك الزمالك، في الدقيقة 21، ثم تعادل نادي الزمالك في الدقيقية 30 عن طريق شيكابالا، ليرد النادي الأهلي بالهدف الثاني في شباك الزمالك، في الدقيقة 34 عن طريق محمد شريف.