طريقة عمل الكنافة النابلسية.. بخطوات سهلة يمكن تحضيرها في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكنافة النابلسية من الحلويات الرمضانية الشهيرة التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، وعرضت الشيف غادة التلي، طريقة عملها من خلال برنامجها «فانيلا وزعفران» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الكنافة النابلسية

كيلو كنافة

سمنة

ألوان طعام برتقالي

نصف كيلو جبنة عكاوي

جبنة موتزاريلا

شربات

قشطة

فستق

طريقة عمل الكنافة نابلسية

ذوبي السمنة ثم ضيفي لها اللون وقلبيها جيدا ثم ضعيها على الكنافة واخلطيها جيدا.

ادهني الصنية بالسمنة ثم ضيفي طبقة من الكنافة ثم احشيها بالجبنة العكاوي والموتزاريلا ثم ضعي طبقة اخرى من الكنافة.

أدخليها الفرن حتى تنضج ثم اسقيها بالشربات السميك وزينيها بالقشطة والفستق.

الكنافة النابلسية من وصفات الشيف وسام مسعود

أما الشيف وسام مسعود، الذي عرض طريقة عمل الكنافة النابلسية، من خلال برنامجه «مطبخ 101» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» كانت كالآتي.

مقادير عمل الكنافة النابلسية بالجبنة

جبنة عكاوي أو جبنة موتزاريلا

نصف كوب سمنة

نصف كيلو عجينة كنافة طازجة

نصف كوب عسل أبيض

فستق مطحون ناعم للتزيين

طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة

ضعى الكنافة في وعاء عميق، ابدأى بفكها.

ضعى نصف السمنة فى طاسة وحمرى الكنافة قليلاً حتى تتجانس مع السمنة.

ضعى النصف الثاني من السمنة في صنية دائرية على نار هادئة، تفرد الكنافة بحيث تغطى قاع الصنية مع الضغط عليها حتى تتماسك من أسفل.

افردى الجبنة على الكنافة وغطيها حتى تسيح الجبنة.

اقلبى الكنافة فى طبق التقديم و زينيها بالعسل والفسدق.

الكنافة النابلسية من وصفات الشيف نجلاء الشرشابي

وعرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الكنافة النابلسية وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة كالآتي.

مقادير عمل الكنافة النابلسية

نصف كيلو كنافة مقطعة صغير

سمنة

نصف كيلو سكر

جبنة موتزاريلا مبشورة

شربات

لون طعام صحى برتقالى

فول سودانى مجروش للتزيين

طريقة عمل الكنافة النابلسية على طريقة نجلاء الشرشابي

قلبى الكنافة فى السمن والسكر جيدًا.

أفردى طبقة من الكنافة فى قاع الصينية وإكبسيها جيدًا.

ضعى طبقة من الجبنة الموتزاريلا ثم إفردى طبقة أخرى من الكنافة وإكبسيها.

ضعى الصينية فى الفرن حتى يصبح لونها ذهبى.

اخلطى الشربات مع لون الطعام المذاب فى القليل من الماء.

اسقى الكنافة وهى ساخنة بالشربات ورشى على الوجة فول سوادانى مجروش للتزيين.