تعرف على خطوات تساعدك في التغلب على العطش الشديد أثناء الصيام

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، من العطش الشديد خلال ساعات الصيام، وللتغلب على حالة العطش إليك بعض الطرق البسيطة التي تجعلك تتخلص من العطش بشكل نهائي خلال الصيام.

خطوات للتقليل من الشعور بالعطش خلال الصيام

- الحرص على تناول الزبادي خلال وجبة السحور، حيث يعمل الزبادي على ترطيب الجسم وتقوية جهاز المناعة.

- الابتعاد عن تناول الكافيين خلال فترة السحور، واستبدالها بتناول العصائر الطبيعية والتي تحتوي على نسبة قليلة من السكر، مثل «البطيخ» الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الماء.

- الاهتمام بتناول الخضروات خلال وجبة السحور خاصة «الخيار، الطماطم، الخس»، وتلك الخضروات تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والعطش خلال الصيام.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب السكريات العالية أو الملوحة العالية وبالأخص خلال وجبة السحور لتجنب الشعور بالعطش.

- أخذ حمامًا باردًا أثناء الصيام، حيث يساعد على ترطيب الجسم وحمايته من العطش الشديد.

يذكر أن الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، شدد على ضرورة اتباع تعليمات الأطباء في حال النصيحة بالإفطار وعدم الصيام، «لو دكتورك قالك افطر اسمع الكلام وبلاش نقاوح لأنه المقاوحة في الصيام قد تصل بيك لمراحل مالهاش حل.. كل واحد عنده مرض مزمن يروح لدكتوره ويسأله يصوم ولا لأ، ومرضى الكلى اللي الكرياتينين عالي شوية عندهم مايصوموش ويسمعوا كلام الدكتور وبلاش مقاوحة».

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، في برنامج «زدني علما»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن الله سبحانه وتعالى استثنى المريض من الصيام في شهر رمضان والمسافر، والذين يتحملون الصيام بمشقة، «بالمنطق أنهي أفضل تتحمل مشقة صيام ممكن يتعبك وأنت مش عارف هيكون مقبول ولا لأ، ولا تدي لغلبان فطارك اللي كنت هتفطر بيه يآكله وتآخد ثوابه».