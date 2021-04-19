بعد فيديو والدتها.. متابعو أروى قاسم: شكلها أصغر منك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر حسابها الرسمي على تطبيق الفيديوهات الشهير «تيك توك»، شاركت البلوجر والممثلة أروى قاسم، متابعيها بمقطع فيديو جديد يجمعها بوالدتها، ما تسبب في حالة من الجدل بسبب صغر سن والدتها، حيث شهد الفيديو تفاعل واسع من رواد موقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل فيديو أروى قاسم ووالدتها

ظهرت أروى قاسم فى الفيديو مرتدية فستان بدون أكتاف وبفتحة خلفية طويلة، مطرز باللون البني الفاتح، فيما أطلت والدتها بحجاب أبيض غير منقوش، وفستان يحمل لون ملابس ابنتها في إطلالة متناسقة معها، وذلك خلال رقصهما على نغمات أغنية «أمي ملكة» للفنان محمد رمضان، معلقة على مقطع الفيديو: «أمي جنة».

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، التي حققت ما يقارب النصف مليون مشاهدة، وآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «أمك إزاي.. شكلها أصغر منك»، و«دي أختك مش أمك.. أنتي أكيد بتكدبي علينا»، و«أيه الجمال ده.. خايف عليها من الحسد».

@arwakasem129 أمى جنة [email protected]الصوت الأصلي - مشاهير تيك توك - ????????????????????????

أروى قاسم تثير الجدل بسبب أحمد حسام

يشار إلى أن أروى قاسم تسببت في حالة من الجدل خلال الأسابيع الماضية، بعد نشر البلوجر أحمد حسام، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» لصورة ظهر فيها وهو يحتضنها أثناء تواجدهما في الإسكندرية، معلقًا: «أختي الصغيرة».

ووسط تفاعل واسع من رواد موقع التواصل الاجتماعي، جاءت التعليقات على الصورة بنحو: «أنا افتكرتها خطيبتك.. في حد يحضن أخته كده!»، و«يا جماعة سيبوا الناس في حالها هما أحرار»، و«ايه اللي بتعمليه ده.. مينفعش كده!».