5 حيل غذائية للتغلب على آلام الظهر المزمنة بشكل فعال

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تعتبر آلام الظهر من أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثيرون، وهنالك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى آلام الظهر والتي يمكن تفاديها عبر بعض التغييرات على النظام الغذائي.

فيما يلي مجموعة من التغيرات على النظام الغذائي التي تكفل تقليل فرص الإصابة بآلام الظهر، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، ونقله موقع 24 الاماراتي

الفاكهة والخضار

هنالك العديد من الأطعمة التي تزيد من آلام المفاصل الروماتويدي، عبر زيادة فرص الإصابة بالالتهابات مثل السكر ومنتجات الألبان والغلوتين، لذا يجب استبدال هذه الأطعمة، الفواكه والخضار التي تحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول والبيوفلافونويد الغنية بمضادات الالتهابات والتي تساعد على حماية الجسم وتقليل العمليات الالتهابية التي تزيد الألم.

الكركم

يحتوي الكركم على مركب قوي مضاد للالتهابات يعرف باسم الكركمين، والذي يساعد على تقليل أي نوع من أنواع الالتهابات وتقليل الألم والتورم في المفاصل والظهر. يعمل الكركم بشكل أفضل مع الفلفل وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو السمن لزيادة التوافر البيولوجي للكركمين، للحصول على أفضل النتائج.

الزنجبيل

الزنجبيل مضاد للالتهابات بطبيعته. يساعد الزنجبيل الطازج المبشور في تقليل الألم والالتهابات.

فيتامين د

يعد فيتامين د أحد أهم الفيتامينات اللازمة لصحة العظام، وهو موجود في المنتجات الحيوانية. يساعد فيتامين د على زيادة امتصاص الكالسيوم. الأطعمة الغنية بفيتامين د هي اللبن الرائب والدجاج وصفار البيض والأسماك. يسهل فيتامين د نشاط بانيات العظم وتجديد العظام ويساعد على تقوية الهيكل. يجب أن تكون مستويات فيتامين د بين 65 إلى 70 وحدة.

الكالسيوم

يمكن أن تترافق آلام الظهر مع انخفاض الكالسيوم في الجسم، لذا فإن إضافة مصادر الكالسيوم إلى نظامك الغذائي، مثل العصيدة، يمكن أن يساعد في تقليل آلام الظهر.

مرق العظام العضوي

ينصح الخبراء بتناول مرق العظام العضوي المكون من دجاج وعظام السمك وبعض التوابل والخضار للمساعدة في التئام وتقوية مصفوفة النسيج الضام للأربطة.

تناول المغنيسيوم

يعتبر المغنيسيوم إضافة مهمة لتخفيف الآلام العصبية نظراً لخصائصه المهدئة ومقدرته على إرخاء أعصاب العضلات. يمكن تناول المكسرات أو البذور أو الخضار الورقية الخضراء أو الزبادي للحصول على المغنيسيوم اللازم.