محمد رشاد: زواجي من مي حلمي غلطة حياتي.. وضربتها عشان مبتحبش أهلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكد المطرب محمد رشاد، أن صفات طليقته الإعلامية مي حلمي الحقيقية، ظهرت بعد الزواج، مضيفًا «بعد كلبش الزواج أظهر شخصيتها، وفيه حاجات في شخصيتها اختلفت، حسيت أنها أخدتني سلم في حياتها»، موضحًا أنه لم يقم بخيانتها في أي لحظة كما أشاعت ذلك، وذلك خلال حواره في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس».

وأضاف «رشاد»، أنه حال قيامه بخيانة طليقته مي حلمي، مع فتاة أخرى، كما ادعت، فكان من المنطقي أن يقوم بتطليقها ويتزوج من الأخرى، كما أنه لا يحب أن يكون له نزوة أو يخون زوجته، قائلا «طليقتي مي حلمي سهل تنزل الدموع للجمهور، والحقيقة زواجي منها غلطة حياتي، ومي بتعرف تعيط وضربتها عشان مبتحبش أهلي وبتغير منهم».

وتابع: «مي حلمي قالتلي أنا بكره أهلك ومش عاوزاهم في البيت، وضربتها مرة واحدة، مش مرات كتير كما ادعت»، موضحًا في الوقت ذاته أن عمليات التجميل هي السبب في إجهاض مي حلمي عندما كان متزوجها، «مي حلمي أجرت عملية شفط كانت السبب في إجهاض الطفلين»، مؤكدا أنها لم تعلن ذلك واكتفت بالقول أن الإجهاض كان طبيعيا.

ونفى «رشاد» تطليق «مي» على السوشيال ميديا كما كان شائعا، «لم أطلقها على السوشيال ميديا أولًا، وهي اللي قالت كده عشان الجمهور يتعاطف معها، طلقتها أولًا ثم أعلنت على السوشيال ميديا، وحاولت العودة لعلاقتنا مرة أخرى، وكانت بتبعتلي على الفيسبوك عشان أسامحها وطلقتها عند المأذون بسبب السفر خارج مصر بمفردها».