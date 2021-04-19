الامارات | فيروس «كورونا» يحدّ من رغبة الألمان في السفر

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس «كورونا» يحدّ من رغبة الألمان في السفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر استطلاع حديث أن تفشي وباء «كورونا» يحدّ من رغبة الألمان في قضاء عطلات.

وجاء في استطلاع، أجري بتكليف من شركة الاستشارات «بي دابليو سي»، أن 31% تقريباً من الألمان لم يحسموا أمرهم حتى الآن، في ما إذا ما كانوا سيسافرون في عطلة هذا العام أم لا.

وبالنسبة لنحو 28% ممن شاركوا في الاستطلاع، فإن السفر في عام 2021 ليس مطروحاً، وذكر 15% فقط ممن شاركوا في الاستطلاع أنهم حجزوا بالفعل رحلة لقضاء عطلة، وأشار 27% آخرون إلى أنهم لم يحجزوا رحلات حتى الآن، إلا أنهم يخططون لذلك.

لكن حتى بالنسبة للذين يخططون لقضاء عطلات، على الرغم من تفشي وباء «كورونا»، فإن الوباء له تأثيرات ملموسة في خطط السفر الخاصة بهم.

وذكر أكثر من ثلثي هؤلاء أنهم من المحتمل - أو حتى بالتأكيد - سيلغون رحلاتهم، إذا ارتفع خطر الإصابة بالفيروس في وجهة سفرهم، أو اضطروا إلى دخول حجر صحي عند العودة إلى ألمانيا، بحسب الاستطلاع.

وقال ثلاثة من كل 10 أشخاص من المشاركين في الاستطلاع، إن السفر لقضاء عطلة متوقف بالنسبة لهم على الحصول على تطعيم ضد «كورونا» قبل موعد السفر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news