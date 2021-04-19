محمد رشاد: مي حلمي أجهضت توأمي بسبب عملية شفط دهون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نفى الفنان محمد رشاد، تصريحات طليقته الإعلامية مي حلمي، حول أن يكون ضربه لها هو سبب إجهاضها فى التوأم الذى كانت تحمله في رحمها خلال فترة زواجهما.

وقال «رشاد» فى الحلقة الاستثنائية من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع إيناس الدغيدي، إن السبب الحقيقي وراء إجهاض طليقته لجنينها التوأم هو عملية شفط دهون قامت بها أثناء الحمل.

وأشار «رشاد»، إلى أنه قام بتطليق مي حلمي رسميا، وليس كما قالت إنه قام بتطليقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت مي حلمي، في لقاء سابق مع برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» الفضائية، يوم الجمعة، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، قالت إن طليقها محمد رشاد ضربها فى أحد الأيام، بعد عودتها من العمل، وتصالحا في نفس الليلة، وكانت ليلة رأس السنة، لترد عليها مقدمة البرنامج ضاحكة: «لا أنتي بتحبي الضرب».

وتابعت «مي» بأن طليقها كان يعتدي عليها كثيرا بالضرب، وعندما سألوها في العمل عن سبب إصابتها قالت لهم إنها صُدمت في وجهها في الباب، لافتة إلى أن هذه كانت آخر مرة ضربها فيها، وكانت «بائسة وغلبانة في الحب».

وأشارت إلى أنها عندما كانت تتعرض للضرب منه كانت تدافع عن نفسها، وفي إحدى المرات ضربته بـ«طفاية السجاير».

وعندما عرضت مقدمة البرنامج عليها صورته، وطلبت منها التعليق، قالت: «هو لا عدو ولا حبيب، ولا عمره هيبقى أي حاجة من الاتنين، والله يصلح حال الجميع.. ويصلح حالي، وربنا يديله على قد نيته وضميره».

وأوضحت أنها عندما ترغب في الانتقام من شخص ما «أتجاهله تماما، وأرجعه غريب، وزي ما كان»، رافضة أن تنطق اسمه لأنه «مبقاش حبيب بالنسبة لها، ولن تنطق اسمه».