دعم زوجته.. السر وراء تألق شيكابالا في الملاعب «رغم الهزائم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هدف خاطف للأنظار، سدده محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، في شباك غريمه التقليدي النادي الأهلي، في مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية على ستاد القاهرة، في واحدة من المباريات المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ما تسبب في تعادل الفريقين، قبل أن يحرز محمد شريف الهدف الثاني، ما تسبب في فوز النادي الأهلي.

التألق الكروي الذي يظهر به نجم نادي الزمالك، يأتي وسط دعم زوجته «سارة» له دوما، والتي تلتزم الصمت دومًا في أزماته المتكررة، وتفضل دعمه والوقوف بجانبه بدون ضجيج او ظهور، ويستعرض «هن»، تفاصيل قصة حب شيكابالا وشريكة حياته.

الصدفة وراء قصة حب شيكابالا وسارة الكندية

شرارة الحب بدأت في الاشتعال بين شيكابالا وفتاة مصرية تحمل الجنسية الكندية، تتميز ملامح هادئة تسر الناظرين، حيث وقع في حبها عندما التقى بها صدفةً أثناء زيارتها لمصر، حيث كانت تأتي للقاهرة مرة واحدة فقط كل 3 أو 4 سنوات، بحسب حديث «الأباتشي الكرة المصرية» خلال لقاء سابق في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس: «هي صاحبة خطيبة صاحبي وشفتها صدفة، ولفتت نظري وحبيتها».

شيكابالا يعلن ارتباطه رسميا

في ديسمبر 2017، أُعلنت شيكابالا ارتباطه بسارة الكندية، حيث عقد حفل خطوبة بأحد الفنادق بأسوان، داخل تلك المحافظة التي بطقوس خاصة في الأعراس، كأن يقدم العريس كميات كثيرة من الحلوى والمعلبات في «سَبَت» أو «شوال»، وبعدها تقدم العروس السمك واللحوم والفواكه في الوعاء نفسه، وتهدي والدة العريس وخالته وعماته «تورتة» لكل منهم، وذلك في ليلة كتب الكتاب تسمى «يوم الشيلة».

تلك التقاليد الأسوانية المتميزة تمتد إلى «ليلة حنة»، والتي يرتدي فيها العريس قلادة حمراء لمنع الشر والحسد، مستخدمًا «الحنة» في تلوين يديه وقدمه، كما تهتم العروس برسم يديها وقدميها وبعض أجزاء الجسد، مع ارتداء عدة «أتواب» مختلفة وسط دندنة أغاني الفلكور النوبية.

حفل زفاف شيكابالا

خلال عام 2018، فاجأ اللاعب الأسمر الجمهور بعقد حفل زفاف «مودرن»، متخليا عن عادات الأسوانية، حيث ظهرت العروس بفستان أوف شولدرز تميز بأنه منقوش وطويل، فيما ارتدى شيكابالا بدلة كلاسيكية.

شيكابالا الأب

بصورة لتيشرت حمل اسم آدم مدون عليها عليها الرقم 10، مدون عليه شعار نادي الزمالك، احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب القلعة البيضاء، بمولوده الأول، عبر حسابه الرسمي على تويتر، في ديسمبر الماضي، حيث علق حينها قائلا: «الحمد على تمام النعمة، واكتمال المنة، رزقت بـ(آدم) رحبوا بابن المنحنى الجنوبي الجديد، ابن التالتة يمين».