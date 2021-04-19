5 فوائد لا تعرفها عن البليلة.. تقي من فيروس كورونا والسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

البليلة من الحلوى التي تتمتع بشعبية كبيرة، بسبب مذاقها المميز، دون الالتفات إلى كونها من الأطعمة الصحية، الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، التي تساعد في بناء الجسم، فضلا عن الوقاية من عدة أمراض خطيرة.

الوقاية من كورونا

وتساعد البليلة على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكونها تساهم بصورة كبيرة في تقوية جهاز المناعة، من خلال تعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يساعد في الحماية من الإصابة بالفيروس التاجي الذي يهدد سكان العالم، في ظل عدم التوصل إلى علاج نهائي له، وذلك وفقا لما قاله الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، خلال لقائه ببرنامج «مساء Dmc»، المذاع على فضائية Dmc.

ولا تعد هذه الفائدة الوحيدة لتناول حلوى البليلة، حيث ذكر موقع daily medical الطبي، عدة فوائد صحية لتلك الحلوي، نرصد أبرزها خلال الفقرات التالية.

رفع مستوى التركيز

يساهم تناول حلوى البليلة في ارتفاع معدل التركيز، بسبب احتوائها على عناصر غذائية هامة مثل اللبن والزبيب، لذلك يفضل تناولها خلال وجبة الإفطار، لأنها تساعد على التركيز.

الوقاية من السرطان

يساهم تناول البليلة في الوقاية من العديد من الأورام السرطانية، خاصة سرطان القولون، وهو الجزء النهائي في الجهاز الهضمي، وتؤدي الإصابة به إلى بنزيف شرجي مستمر وآلام في المعدة والجسم.

بناء عضلات الجسد

تساعد البليلة في بناء عضلاء الجسم، حيث تحتوي هذه الحلوى على البروتينات اللازمة للحفاظ على الوزن وتقوية العظام والعضلات، بسبب حبات القمح التي تُصنع منها البليلة.

الوقاية من أمراض القلب

تناول البليلة يحمي من أمراض القلب، كما أنها تمنع ارتفاع ضغط الدم.

وفيما يلي طريقة سهلة وسريعة لربات البيوت لإعداد البليلة في المنزل.

مقادير البليلة

البليلة.

سكر.

لبن.

مكسرات مشكلة.

فانيليا.

قرفة عيدان.

طريقة تحضير البليلة

- سلق البليلة نصف سلقة بالماء فقط.

- خلال الخطوة التالية يتم تصفية البليلة وتركها تبرد.

- في الخطوة التالية، يتم إحضار وعاء خالي لتسخين اللبن.

- إضافة السكر على اللبن لتحليته، مع القرفة والفانيلا.

- إضافة البليلة إلى اللبن وتركيها حتى تكتمل النضج.