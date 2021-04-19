الامارات | نجوم غابوا عن الحياة.. وحضروا على شاشة رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم غابوا عن الحياة.. وحضروا على شاشة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالة من الحزن سيطرت على جمهور عدد من النجوم الذين رحلوا في الفترة الأخيرة، أثناء تصويرهم مسلسلات تعرض في الموسم الرمضاني الحالي، إذ ظهر هؤلاء الراحلون في مشاهد كثيرة، ولم يمهلهم القدر لمشاهدة مسلسلاتهم في الشهر الفضيل، ومعرفة ردود الجمهور.

وتسببت وفيات العديد من الفنانين المصريين في مشكلة بتصوير بعض الأعمال، إذ وجد مخرجون أنفسهم مطالبين بتغيير الأدوار أو البحث عن بديل درامي لإنهاء الشخصيات الراحلة.

هادي الجيار

من هؤلاء النجوم الراحلين جسداً وموجودين بأعمال رمضان، الفنان هادي الجيار، الذي ظهر في مسلسل «الاختيار 2»، إذ يجسد دور والد النجم أحمد مكي، الذي يخاف عليه كثيراً من التعرّض لأي مكروه أو اغتيال على يد الجماعات المتطرفة أثناء تصديه لهم.

وتأثر أحمد مكي برحيل الجيار، خصوصاً أن معظم مشاهدهما كانت معاً، وعقب رحيله وظهوره بمشاهد المسلسل، وضع مكي صورة له مع الجيار، وطالب الجمهور بالدعاء له.

وغاب هادي الجيار عن عالمنا منذ أشهر، بعد تعرضه لوعكة صحية بعد إصابته بفيروس «كورونا»، إذ تفاقمت المضاعفات بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح قبلها بفترة، وتعافيه منها، وقبيل رحيله بأيام كان يواصل تصوير آخر أعماله الفنية مسلسل «الاختيار 2»، وأدى بالفعل عدداً كبيراً من مشاهده في المسلسل، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وإنجي المقدم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي.

يوسف شعبان

من النجوم الراحلين أيضاً الفنان يوسف شعبان، الذي غاب قبل أسابيع قليلة من عرض أحدث أعماله التلفزيونية، مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي كان يُصوّر في لبنان، إذ أصيب يوسف شعبان بفيروس «كورونا» وعاد في حالة سيئة إلى مصر، وتوفي في غضون أيام من وصوله، وظهر شعبان في «ملوك الجدعنة» بدور المعلم أو الأب الروحي لسفينة وسرية، اللذين يلعب دورهما مصطفى شعبان وعمرو سعد، وقبل وفاة يوسف شعبان تمكن من تصوير أغلب مشاهده، ولم تقبل أسرة المسلسل حذف مشاهده، بالعكس وضعت تنويهاً له في الشارة، وتم الاحتفاظ بدور الفنان الكبير في المسلسل وإنهاؤه بطريقة درامية غير مباشرة. والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد، ورانيا يوسف وياسمين رئيس ودلال عبدالعزيز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

أحلام الجريتلى

بالإضافة إلى الفنانة أحلام الجريتلى التي رحلت قبل أيام من شهر رمضان، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وتظهر الجريتلي في مسلسلين بالشهر الفضيل، وبأدوار مهمة، في «نسل الأغراب» وهو من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وإخراج محمد سامي، وتقدم دور سيدة صعيدية.

كما تظهر الجريتلي أيضاً من خلال مسلسل «القاهرة كابول»، الذي تشارك فيه بجانب طارق لطفي وفتحى عبدالوهاب، وخالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

لمحة تكريم

من النجوم الذين ظهروا في دراما رمضان بعد أن رحلوا، وغير مشاركين أصلاً في المسلسلات، الفنانان نور الشريف ومحمود ياسين، اللذان ظهرت صورهما ضمن أحداث مسلسل «نسل الأغراب» كوالدَي لبطلَي المسلسل أمير كرارة وأحمد السقا.

واعتبر المخرج محمد سامي وجود النجمين الراحلين، ولو بصورهما، لمحة تكريم وعرفان لهما منه ومن أسرة المسلسل.

• أسرة مسلسل «ملوك الجدعنة» لم تقبل حذف مشاهد يوسف شعبان، وتم الاحتفاظ بالدور وإنهاؤه بطريقة درامية غير مباشرة.

• نور الشريف ومحمود ياسين ظهرت لهما صورتان في مسلسل «نسل الأغراب» كوالدَين لبطلَي المسلسل .

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