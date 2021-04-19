الفنانة الصينية «جيني وو» تكشف لـ«هن».. كواليس مشاركتها في لعبة نيوتن وعلاقتها بـ منى زكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ضم مسلسل لعبة نيوتن ضمن أحداثه، ظهور عدد من الوجوه الجديدة من داخل وخارج مصر، وجاء من بينهم الممثلة الشابة الصينية «جيني وو»، والتي جسدت دور صديقة «زي» والذي يجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي، الأمريكي ذو الأصول المصرية.

حاورت «هن» الممثلة الصينية الأسترالية، «جيني وو»، صاحبة الـ26 عاما، والتي كشفت عن تفاصيل مشاركتها الأولى في عمل فني مصري، فضلا عن مشوار بدايتها الفنية.

تفاصيل نشأة «جيني وو» ودخولها التمثيل

وُلدت «جيني» في مدينة شنجهاي الصينية وترعرعت في ولاية سيدني الأسترالية، وجاءت أولى تجاربها التمثيلية منذ 10 أعوام، قائلة: «بدأت التمثيل عندما كان عمري 16 عاما، وقدمت أولى عروضي المسرحية، ومنذ ذلك الوقت أحببت التمثيل ولم أرغب في فعل أي شئ آخر».

تفاصيل مشاركتها في مسلسل لعبة نيوتن

وفيما يتعلق بمشاركتها في مسلسل «لعبة نيوتن»، كشفت الممثلة العشرينية عن كيفية اختيارها للدور، موضحة، «حدث كل شئ بسرعة كبيرة، وقمت بإرسال شريط اختبار شخصي بسيط لتمثيلي، وفي غضون يومين أجريت اختبارا شخصيا في لوس أنجلوس مع محمود عبد التواب مساعد المخرج، وفي اليوم التالي تلقيت مكالمة من مدير اختيار الممثلين وأخبرني بعرض الدور عليَ، وما إذا كنت مستعدة للسفر إلى مصر في اليوم التالي، وجاوبت على الفور بالموافقة، فكنت متحمسة للغاية».

واستطردت الفنانة الصينية الأسترالية حديثها، قائلة: «حزمت حقائبي في 5 ساعات، وحدث كل شئ سريعا، فكنت متحمسة للغاية بتلك المشاركة وسفري إلى مصر، حيث أنني لم أعمل مطلقا في مصر من قبل أو أي أعمال فنية عربية، فهذه المشاركة الأولى لي في الشرق الأوسط».

علاقة «جيني» بالفنانة منى زكي والمخرج تامر محسن

ولفتت الفنانة الشابة إلى أنها لم تكن على معرفة جيدة من قبل بالفنانة منى زكي، لكنها تعلمت منها الكثير خلال مشاركتها في مسلسل لعبة نيوتن، «تعلمت منها الكثير فإنها محترفة للغاية، وكريمة جدا من كافة النواحي الإنسانية، وتتمتع بخبرة كبيرة، فعند العمل أمامها ليس على الشخص سوى الاسترخاء، لأن منى تجعل تمثيل المشاهد سهل».

أما عن تعاونها مع مخرج العمل، قالت جيني: «انتابتني فرحة عارمة بالعمل مع المخرج تامر محسن، فهو شخص له رؤية خاصة محددة، ويهتم بالحصول على شكل واحساس المشهد بشكل كبير».

جيني: أشعر بالفخر الشديد بمشاركتي في لعبة نيوتن

وعبرت الفنانة الصينية الأسترالية عن مدى فخرها الشديد بمشاركتها في عمل فني مصري وعربي، قائلة: «أشعر بالفخر الشديد بمشاركتين فهذا شرف كبير لي أن أعمل مع مبدعين وفنانين كبار من الشرق الأوسط، فهذه تجربة لا تصدق، وأنا ممتنة للغاية لأنني عملت مع فريق كبير في مصر في أول تجربة عرض عربي لي، ولقد تعلمت ببعض الكلمات العربية خلال التصوير، فأنا لا أتحدث العربية وهذا تحدٍ كبير لي».

جيني تكشف عن تفاصيل زيارتها لمصر للمرة الأولى

وقالت الفنانة الشابة، إن تلك الرحلة تعد هي الأولى لها خلال زيارتها لمصر، وتأمل ألا تكون الأخيرة، وكشفت عن حبها للطعام المصري الذي حرصت على تناوله خلال التصوير برفقة الفنان المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، «في كل استراحة من التصوير كان يسألنا طاقم العمل عن ما نرغب في تناوله من طعام، وكنت أختار أنا وآدم تناول الآكلات المصرية بشكل دائم، لكنني لم أستطع الحصول على ما يكفي منه فهو لذيذ للغاية».