صاحبة دور أشهر سيدة في فض رابعة تروي التفاصيل: هظهر تاني وأنا أم أحمد داش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«يانهارك أسود أنت بتعمل ايه الراجل سابك ومشي إحنا مالنش غيرك، سيب السلاح يا خطيب وتعالى، يا خطيب تعالى»

جملة باتت تتردد بالحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار ٢، على لسان الفنانة غادة طلعت، التي جسدت دور «فاطمة» أو «أم إبراهيم» أحد سيدات اعتصام رابعة العدوية، التي ذهبت خلال الفض محاولة إقناع زوجها بترك الاعتصام، والعودة معها، خوفا عليه، قبل أن يقرر إطلاق النار على الضباط، الذين سبقوه برصاصة أنهت حياته على الفور.

صراخ وعويل من الفنانة الشابة، وكأنها زوجة فقدت زوجها بالفعل، تتحسر على قراره، وتخشى مستقبلها ومستقبل نجلها، الذي أضاعه أباه بسبب قراره.

مشهد خطف الأنظار، بات يتداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بأداء الفنانة الشابة، ومظهرها الدقيق، ولكنتها في النطق، جعلها محط حديث المشاهدين.

كواليس عدة تسردها الفنانة غادة طلعت، صاحبة الدور، خلال حديثها لـ«هن»: «مجرد ماتم اختياري وافقت، ده دور مهم في مسلسل كبير، المخرج فعلا كان مؤمن بيا وبموهبتي، كان لازم أقدم كل ماعندي».

وتابعت «طلعت»:«أستاذ بيتر ميمي، فعلا دعمني جدا، السيناريو كان سلس وحفظته وأديته، كنت مؤمنة بيه».

مشهد قتل الزوج، وما اتبعه من عويل كان ارتجالا موفقا من الفنانة الشابة:«محدش دربني على الصريخ والاستغاثات والعويل ده، خصوصا أن الموقف غريب عليا، أنا عمري ماحد قريب مني اتوفى، فكان تحدي، لاقيت نفسي برتجل وأنا بعيط وأصرخ وأندب وألطم».

لم ينتهِ دور «غادة طلعت»، مجسدة شخصية «أم إبراهيم» عند هذا الحد: «هظهر تاني هكون أم أحمد داش، وفي تفاصيل وتطورات جديدة، على الشخصية والدور».

ورصد مسلسل «الاختيار 2»، في حلقة أمس، واقعة فض اعتصام رابعة العدوية المسلح، وبدء إطلاق النيران على قوات الأمن المكلفة بفض الاعتصام، من جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت موجودة في الميدان، حيث توالت الإصابات بين صفوف الشرطة، رغم التنبيه الكثير من قائد قوات الفض بالتعامل السلمي.