الامارات | روبوت على شكل ثعبان يمكنه الغوص في الأعماق

شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت على شكل ثعبان يمكنه الغوص في الأعماق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر فريق من الباحثين في جامعة كارنيجي ميلون الأميركية روبوتاً ثعباني الشكل، يمكنه الغوص في الأعماق، وهو ما يتيح له القيام بمهام تفقد السفن والغواصات ومنشآت البنية التحتية تحت الماء، في حال تعرضها لأي أضرار.

واختبر فريق الدراسة في مختبر الروبوتات الحيوية بمعهد علوم الروبوتات بالجامعة الروبوت الجديد، الذي يحمل اسم «إتش.يو.إم.آر.إس»، الشهر الماضي، في حمام سباحة، حيث نجح الروبوت في السباحة تحت الماء بسلاسة وسهولة، وأثبتت الاختبارات سهولة التحكم فيه وتوجيهه.

ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج»،، عن الباحث هوي تشوسيت، المتخصص في مجال علوم الكمبيوتر، قوله إن الروبوت الجديد يمكنه الوصول إلى أماكن لم تسبقه إليها روبوتات أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news