«زي المحلات».. وصفة سهلة لعمل البليلة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد حلوى البليلة من الأطباق ذات الشعبية الكبيرة في مصر، التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تناولها على مائدة السحور، للاستمتاع بمذاقها المميز فضلا عن الاستفادة من فوائدها الصحية، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة.

وفيما يلي وصفة سهلة وسريعة لتحضير حلوى البليلة في المنزل، بمذاق يشبه المقدمة في المحلات الكبرى.

مقادير البليلة

قمح البليلة.

سكر.

لبن.

مكسرات مشكلة.

فانيليا.

قرفة عيدان.

طريقة تحضير البليلة

- في الخطوة الأولى لابد من سلق البليلة نصف سلقة بالماء فقط.

- خلال الخطوة التالية يتم تصفية البليلة وتركها تبرد.

- في الخطوة التالية، يتم إحضار وعاء خالي لتسخين اللبن.

- إضافة السكر على اللبن لتحليته.

- إضافة القرفة والفانيلا على اللبن المسكر.

- في الخطوة الأخيرة يتم إضافة البليلة إلى اللبن وتركيها حتى تكتمل النضج.