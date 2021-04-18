بعد إحرازه هدفي الأهلي.. لقطات جمعت محمد شريف مع أسرته: حياتي «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ لحظات، أحرز فريق الأهلي، ثاني أهدافه في شباك الزمالك، خلال اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء اليوم، في القمة 121، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 62.

محمد شريف يحرز الهدفين

وتم إحراز الهدفين في شباك فريق الزمالك، عن طريق محمد شريف، داخل مرمى جنش حارس مرمى الزمالك، إذ جاء الهدف الأول خلال الدقيقة 21، مراوغة من أيمن أشرف من خارج منطقة الجزاء، ومن ثم تمريرة سحرية إلى محمد شريف سددها رائعة من يمين منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لمرمى جنش حارس مرمى الزمالك.

بينما سدد «شريف» الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 34، بعد هجوم مرتد لصالح الأهلي ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

لقطات جمعت محمد شريف مع أسرته

وابتعادا عن الأضواء والملاعب، يحرص لاعب نادي الأهلي، على نشر عدد من الصور الخاصة التي تجمعه بزوجته وأسرته، لكن على فترات طويلة متباعدة، ففي مارس خلال عام 2017، شارك اللاعب متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة جمعته بوالديه وشقيقه، خلال توديعهم في المطار قبيل سفرهم لأداء العمرة، وأرفق عليها تعليقا، «حياتي».

محمد شريف يحتفل بزفافه

وخلال أكتوبر الماضي، احتفل نجم النادي الأهلي بزفافه، داخل إحدى الفيلات الكبرى، بمدينة السادس من أكتوبر، حيث شارك متابعيه عبر موقع «انستجرام» مجموعة من صور جلسة التصوير التي جمعته بعروسته.

مباراة القمة 121

وجدير بالذكر أن يعلق على مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري، مدحت شلبي بالتعليق عبر القناة الصوتية الأولى لقناة ON TIME SPORT أما القناة الصوتية الثانية يعلق عليها أيمن الكاشف، فيما يعلق على المباراة عبر قناة 2 ON TIME SPORT حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبرالقناة الصوتية الثانية.