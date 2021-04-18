على مائدة السحور.. طريقة عمل طبق الشوفان بخل التفاح في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طبق الشوفان بخل التفاح من الوجبات الخفيفة التي تتمتع بمذاق مميز ومختلف، والتي يمكن تناولها على مائدة السحور، ما يدفع ربات البيوت للبحث عن طريقة لإعدادها، للاستمتاع بطعمها، فضلا عن أنها من الحلوى الدايت التي تتمتع بسعرات حرارية محدودة.

وقدمت أخصائية التغذية ريهام شاكر، طريقة سهلة لتحضير حلوى الشوفان بخل التفاح، خلال استضافتها مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامج «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير طبق الشوفان بخل التفاح

- تفاح.

- ملعقة صغيرة من القرفة.

- فانيليا.

- 3 ملاعق من سكر بني.

-خل التفاح.

- نصف كوب من الشوفان.

- ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير طبق الشوفان بخل التفاح

1- في الخطوة الأولى يتم إزالة قلب التفاح باستخدام المقوار.

2- خلال الخطوة التالية يتم خلط الشوفان مع القرفة وزيت الزيتون والفانيليا والسكر البني.

3- في هذه الخطوة يتم حشو التفاح بالخليط السابق.

4- في وعاء بايركس، يجب وضع نصف كوب ماء مع ملعقتين خل تفاح وفوقه التفاح المحشو، ثم إدخاله الفرن بدرجة حرارة 200 لمدة 40 دقيقة.