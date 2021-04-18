«رسالة لشخص مجهول».. آخر ظهور لـ حنين حسام قبل قرار ضبطها بتهمة «الاتجار بالبشر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قرار جديد، أصدرته محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، ضد فتاة التيك توك حنين حسام، بضبطها وحبسها على ذمة قضية الاتجار بالبشر، عقب برائتها من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.

آخر ظهور لـ حنين حسام قبل قرار ضبطتها

وقبل ساعات من قرار المحكمة بضبطتها، شاركت حنين حسام، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على تطبيق تيك توك، تعاتب خلاله شخصا مجهولا على عدم اهتمامه بها، قائلة: «مدخلش حتى يقولي كل سنة وأنتي معايا.. مدخلش حتى يقولي يا شيخة منك لله.. يا جدع العيش والملح»، دون ذكر اسمه مكتفية بتعليق: «رسالة إلى الأكس»، وذلك عقب انفصالها عن اليوتيوبر فادي بدوي، وإعلانها بطريقة غير رسمية ارتباطها، حيث ظهرت خلال إرسالها الأغنيات الرومانسية عبر مقاطع مصورة، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدونة: «ربنا يخليك لقلبي».

وأطلت خلال مقطع الفيديو، بتيشرت برتقالي اللون، والذي تميز بأنه مزين برسمة ليدين متباعدين باللون الأبيض، والذي نسقته مع كاب أبيض مزين بإكسسوارات فضية، مع مكياج بسيط وشغل منسدل.

ووجهت رسالة غامضة، عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على «إنستجرام»، قائلة: «لما أنبهك على حاجة أكتر من مرة وأقولك إني بتضايق منها وتعملها تاني يبقى بعدها كل واحد حر في تصرفاته.. متسألنيش بكل غباء ليه أتغيرت وبعدت».

حيثيات تحقيقات حنين حسام

يشار إلى أن التحقيقات توصلت إلى ارتكاب حنين حسام و4 آخرين، جريمة الاتجار بالبشر، من خلال استغلال فتيات في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، بغرض الحصول من ورائهن على مقابل مالي ومنافع مادية، وكان ذلك استغلالا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وسط تأكيد التحقيقات أن حنين حسام ارتكبت تلك الجريمة مع جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.