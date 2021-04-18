الامارات | ماراثون دراما رمضان.. «حامض حلو» و«الاختيار 2» في الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون دراما رمضان.. «حامض حلو» و«الاختيار 2» في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم أن السباق الدرامي مازال في بدايته، ولم تعرض من المسلسلات المشاركة سوى حلقات معدودة، إلا أن الجمهور استطاع أن يحدد ملامح الأعمال المفضلة له في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وتصدر المسلسل الكوميدي «حامض حلو»، والجزء الـ15 من مسلسل الرسوم المتحركة «شعبية الكرتون»، ترشيحات الجمهور المشارك في استطلاع «الإمارات اليوم» حول العمل الدرامي الذي لفت الانتباه وقرر متابعته خلال شهر رمضان، والذي نشرته الجريدة عبر منصاتها الرقمية.

وتدور أحداث المسلسل التراثي الكوميدي «حامض حلو» مع بداية السبعينات من القرن الماضي، في قرية مطلة على البحر، بالتزامن مع الطفرة العمرانية التي شهدتها المنطقة، وتنوع الأحداث، واختلاف القصص ضمن إطار متصل يتم من خلال إبراز بطلي العمل وما يتمتعان به من تناقض، فالأول متسرع متهور في اتخاذ القرارات، والثاني طيب يعاني استغلال صديقه، فيتعرض للسجن والخسائر المادية الفادحة. المسلسل من إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون، مؤسسة دبي للإعلام 2021، سيناريو وحوار عبدالله زيد، وإخراج سيف الشيخ نجيب، بطولة عبدالله زيد، جمعة علي، أحمد الأنصاري، عبدالله صالح، سلوى بخيت، محمد سعيد، وآخرين.

أما «شعبية الكرتون 15» فيتناول في إطار كوميدي جائحة «كوفيد-19»، وتأثيرها على الحياة في المجتمع الإماراتي في مختلف المجالات، وهو من تأليف وإخراج المبدع حيدر محمد ونخبة من الفنانين الإماراتيين.

في المقدمة

بينما تصدر مسلسل «الاختيار 2» اختيارات الجمهور من الدراما المصرية، ليواصل بذلك النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل، والذي عرض في رمضان الماضي. ويتناول العمل فصولاً من مكافحة الإرهاب في مصر، وبطولات رجال الأمن والقوات المسلحة، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولة هذا الجزء النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

كذلك تضمنت ترشيحات قراء «الإمارات اليوم» أعمالاً أخرى، من أبرزها مسلسل «موسى» الذي تجري أحداثه في صعيد مصر خلال فترة الاستعمار الإنجليزي لمصر، ثم تتوالى الأحداث حتى فترة الستينات، من خلال قصة كفاح شاب صعيدي ليصبح من الأغنياء، وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، وهبة مجدي، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي. إلى جانب مسلسل «القاهرة كابول»، الذي حظي بإشادة واسعة، سواء من الجمهور أو النقاد منذ بداية عرضه، ويتناول ملفات الإرهاب في المنطقة، وكيفية ظهور الجماعات المتطرفة ومحاولات تغلغلها في المجتمع، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.

كما تضمنت الترشيحات مسلسل «نسل الأغراب»، وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، وفردوس عبدالحميد.

«مطر صيف»

من المسلسلات الخليجية، تضمنت ترشيحات قراء «الإمارات اليوم» مسلسل «مطر صيف»، الذي يتناول في قالب اجتماعي معاناة أب توفين زوجته، فيحاول أن يحتوي أولاده، وأن يؤدي دور الأب والأم، غير أنه يعاني صعوبة التعامل معهم، وهو من بطولة سعد الفرج، نور، حسين المهدي، وحصة النبهان، ومن تأليف ياسر حمداني، وإخراج مناف عبدالفرج.

وكذلك مسلسل «الروح والرية»، الذي تعود أحداثه إلى حقبة التسعينات، ويرصد واقع العلاقات الإنسانية بين أفراد الأسرة الواحدة في مواجهات شيقة، وهو من تأليف أنفال الدويسان، وإخراج منير الزعبي، ويشارك في بطولته يعقوب عبدالله، هبة الدري، فهد البناي، إيمان الحسيني، إبراهيم الشيخلي، ريم أرحمه، شيماء علي، وفَي الشرقاوي. إلى جانب مسلسل «سما عالية»، الذي يؤدي بطولته جاسم النبهان، وزهرة الخرجي. ويستعرض تطور وضع المرأة في المجتمع الكويتي منذ ستينات القرن الماضي وحتى الآن.

أعمال سورية ولبنانية

من الدراما السورية واللبنانية، تعددت ترشيحات القراء بين أعمال عدة، منها مسلسل «2020»، الذي يدور في قالب تشويقي، من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، جنيد زين الدين، رامي عياش، ماريتا الحلاني، حسين مقدم، رولا بقسماتي، فادي إبراهيم، وكارمن لبس، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

ومسلسل البيئة الشامية «الكندوش»، الذي يعود به الفنان أيمن زيدان بعد سنوات من الغياب، ويشاركه في البطولة صباح الجزائري، أيمن رضا، وشكران مرتجى.

كذلك تضمنت الترشيحات مسلسل «حارة القبة»، من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وبطولة عباس النوري، سلافة معمار، ونادين تحسين بيك. علاوة على مسلسلي «350 غرام»، و«على صفيح ساخن».

تخفيف معاناة «كوفيد-19»

أشار مشاركون في استطلاع «الإمارات اليوم» إلى عدم وجود أعمال تلفت انتباههم هذا العام، لأنها لا تحمل جديداً فيما تطرحه من موضوعات، بينما أشار آخرون إلى حاجة الجمهور إلى أعمال كوميدية، تحفف عنه معاناته نتيجة لجائحة «كوفيد-19»، وما نتج عنها.

• أحداث المسلسل التراثي الكوميدي «حامض حلو» تدور في بداية السبعينات من القرن الماضي.

• من الدراما السورية واللبنانية تعددت اختيارات المشاهدين، وفي مقدمتها مسلسلا «2000»، و«الكندوش».

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