ماذا تفعل؟.. علامات تدل على أن جسمك يتقدم في العمر أسرع من المعتاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل أصبح سروالك ضيقا عند الخصر، هل تجد نفسك تختلق الأعذار عندما يريد الجميع الخروج والاستمتاع؟ لا يمكنك رفع حقائب التسوق الخاصة بك؟ إذا كانت الإجابة على كل هذه الأسئلة بنعم، فإن جسدك يوجه لك رسالة.

كل هذه الأشياء هي علامة على أن جسمك يشيخ بسرعة، ترتبط زيادة الدهون حول الخصر وانخفاض قبضة اليد بزيادة خطر فقدان الصحة.

في هذا التقرير، سنناقش أسباب تسريع عملية الشيخوخة وما يمكن أن يساعد في إبطائها، وفقا لـ"timesofindia".

مارس الأكل اليقظ

مع تقدمك في العمر، يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات ودقيق الشوفان والمكسرات والبقوليات في الحفاظ على صحة أمعائك، تساعد الألياف في الحفاظ على مستويات الكوليسترول منخفضة وتساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، كما أنها تحافظ على وزنك.

تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك وفيتامينات ب للحفاظ على صحة دماغك، حاول تناول المزيد من الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة لأنها تحافظ على صحة قلبك وتجنب أمراض مثل السرطان، تشمل الأطعمة الشائعة من الحبوب الكاملة ودقيق القمح والبقول.

حافظ على رطوبة جسدك

هذا عامل لا يمكن المبالغة فيه، جسمنا أساسا معظمه من الماء، يمكن أن يؤدي حرمانه من الماء إلى إعاقة عمل الجسم وتجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع، أيضًا، مع تقدمك في العمر، يقل إحساسك بالعطش، مما يعني أنك قد تستغرق وقتًا أطول لمعرفة متى يكون جسمك يحتاج السوائل.

يساعد الماء في التحكم في درجة حرارة جسمك وتحسين مزاجك وتركيزك من بين أشياء أخرى كثيرة.

استمر في الحركة

من المهم أن تظل نشيطًا بدنيًا للحفاظ على صحة جسمك وعقلك، ممارسة الرياضة تحافظ على صحة العظام والمفاصل والعضلات، إنها تحافظ على ضغط الدم، وتساعدك على إدارة التوتر وتقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، كما أنها تساعد في إدارة الحالات المزمنة مثل مرض السكري والتهاب المفاصل، يقال أن الفرد السليم يجب أن يمارس 150 دقيقة على الأقل من التمارين في الأسبوع.

تحدث إلى طبيبك عن مكملات الفيتامينات

إذا لم تكن من عشاق الطعام، فمن المحتمل أنك لا تحتاج إلى مكملات الفيتامينات، لكن اختبر نفسك للتأكد من أنك لا تفتقر إلى أي فيتامين أو معدن معين.

تحدث إلى طبيبك واعرف ما إذا كنت بحاجة إلى مكملات، أيضًا، عندما تتقدم في العمر، تبدأ في فقدان المزيد من الكالسيوم من الجسم، مما يجعل حالات مثل هشاشة العظام شائعة، خاصة بين النساء بعد انقطاع الطمث.

المشي في الشمس وتناول سمك السلمون والسردين للحصول على فيتامين د الضروري للحفاظ على المناعة والصحة العقلية، كما أنه يساعد في امتصاص الكالسيوم.

تحكم في الضغط والتوتر

إذا كان عملك أو علاقتك العاطفية أو أي شيء آخر يسبب لك التوتر، فقم بمعالجة ذلك، لقد وجد أن الإجهاد المرتبط بالعمل يمكن أن يكون له تأثير ضار على الحمض النووي الحيوي في الخلايا، لقد وجد أن الأشخاص الذين يعانون من ضغوط وظيفية لديهم أقصر تيلوميرات، مما قد يؤدي إلى إتلاف الخلية أو قتلها.

يرتبط تقصير التيلومير بمرض باركنسون ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

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