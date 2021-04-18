تشعر بـ"تنميل" في جسمك؟.. إليك السبب والحالة التي تستوجب استشارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

دائما ما يشعر الكثير من الأشخاص بالوغز والإحساس بالحكة داخل الجسم، ولا نعرف السبب لذلك.

ماذا يسمى هذا اﻷحساس؟

وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية الأمريكية، فإن الإحساس بالتخدر، وكذلك الحرق أو الوخز في جسمك، يسمى تنمل عادة ما تشعر به في يديك أو ذراعيك أو ساقيك أو قدميك.

ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في أجزاء أخرى من جسمك ربما حدث لك هذا الشعور من قبل، يبدو الأمر كما لو أن مجموعة من النمل تزحف في جزء من جسمك، وقد يكون اﻷمر مزعج.

ما أسباب حدوث ذلك؟

وبحسب موقع "Brightside"، فيحدث ذلك بسبب الجلوس لفترة طويلة خلال اليوم وغالباً ما يكون عند الأشخاص الذين يمتلكون أعمال مكتبية، وأيضا عندما نجلس وتكون أرجلنا متقاطعة أو ننام مع ثني إحدى أزرعنا تحت رأسنا، وعند تكرر هذا اﻷمر معنا يمكن أن يكون بسبب حدوث تلف في اﻷعصاب فيجب زيارة الطبيب على الفور.

كم من الوقت يستمر هذا الإحساس؟

تختلف المدة من شخص لآخر، فيمكن أن يختفي سريعاً، ولكن إذا استمر يمكنك عمل تمارين رياضية أو تدليك تلك المنطقة تدريجياً حتى يتلاشى هذا اﻹحساس.

هل توجد آثار جانبية لهذا الوخز؟

يمكن أن يسبب مشاكل الدورة الدموية

تؤدي إلى اضطرابات مختلفة وتسبب قلة النوم

صعوبة في المشي أو القيادة

زيادة خطر اﻹغماء

هل توجد أنواع من التنميل؟

بعض أنواع التنمل هي:

- تنمل بورغر: هو نوع من تنمل الجلد، يشعر فيه الشخص بالوخز، أو اللسع، أو الضعف وفقدان الإحساس في الساقين، والأصابع، وأصابع القدم.

يمكن أحيانًا الجمع بين أعراض هذا التنمل وتصلب الشرايين وأنواع أخرى من الأمراض.

- ألم الفخذ المذلي: حالة تتميز بالتنميل والوخز والحرق في الفخذ، وعادة ما تحدث تلك الحالة لشباب وبداية من ال20

ولكن إذا تتطور معك اﻷمر وتكررت هذه الحاله مع حدوث ضيق في التنفس فيجب استشاره طبيب على الفور فيمكن أن يكون ذلك بسبب وجود خطر في جسمك.

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