فتيات عن الممثل الأمريكي المصري آدم الشرقاوي عقب ظهوره في لعبة نيوتن: فتى الأحلام الجديد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ ظهوره في الحلقات الأولى من أحداث مسلسل «لعبة نيوتن»، تمكن الممثل الشاب الأمريكي ذو الأصول المصرية، آدم الشرقاوي، من لفت الأنظار ناحيته، بسبب أدائه التمثيلي المميز، فضلا عن جذبه لانتباه الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واللائي وجه عدد منهن بعض عبارات الغزل بشكل ساخر، بسبب ملامحه الجذابة.

معاكسات الفتيات على «فيس بوك» لـ آدم الشرقاوي

إعجابات عديدة لاقاها الفنان الشاب، من قبل بعض الفتيات عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فجاء من بين التعليقات «جوزي»، «ملامحه الكاميرا حباها»، «ميكس من رامي مالك على زين مالك»، «فتى أحلامنا الجديد».

معلومات عن الشاب الممثل آدم الشرقاوي

- من مواليد التسعينيات.

- مصري يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة شقيقه.

- يحمل الجنسية الأمريكية.

- تعود أصوله لقرية منية الرشد التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

- قدم شخصية «زي» خلال أحداث مسلسل «لعبة نيوتن»، حيث تعد تلك المرة الأولى له في الدراما المصرية، بعد أن اكتشفه المخرج تامر محسن وقرر تقديمه من خلال العمل.

- يتقن التحدث باللغتين العربية والإنجليزية.

- يتابعه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» أكثر من 53 ألف شخص.

- في بداية مشواره الفني، شارك كممثل مبتدئي في بعض الأفلام والمسلسلات في هوليوود حيث يُعرف باسم Adam Elshar.

أحداث مسلسل لعبة نيوتن

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي غامض، حول منى زكي «هنا»، والتي تقرر بالاتفاق مع زوجها حازم «محمد ممدوح»، السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوضع مولودها بالبلاد للتمكن من حصوله على الجنسية الأمريكية، ومن ثم تتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

يشارك في بطولة لعبة نيوتن نخبة كبيرة من الفنانين، منهم، منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، أسامة الهادي، مايان السيد، ومن إخراج تامر محسن، ومن إنتاج ميديا هب سعدي- جوهر.