«في لقاء نادر».. مديحة كامل عن «طقوس رمضان»: بزور قرايبى وبقضي النوافل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بطقوس خاصة «دينية ودنيوية»، يقضى المصريين و«بخاصة الفنانين» شهر رمضان، بين العمل والعبادة مع الحرص على التمتع بروحانيات الشهر الخاصة، وعلى الرغم من انشغال عدد من نجمات الفن فى تقديم أعمال فنية متميزة لعرضها خلال الشهر الكريم، إلا أن بعضهن لهن طقوس وعادات خاصة «خلف الكاميرات» بعيدًا عن الأضواء، وهو ما كشفت عنه الفنانة الراحلة مديحة كامل خلال أحد اللقاءات التليفزيونية النادرة معها.

مديحة كامل تكشف عن طقوسها الخاصة في رمضان

الفنانة الراحلة، واحدة ممن يحرصن على اتباع طقوس خاصة بها، خلال أيام الشهر الفضيل، وهو ما كشفت عنه خلال لقاء نادر لها، أثناء استضافتها ببرنامج «ذكريات رمضان» مع الإعلامية القديرة سوزان حسن: بأن «فترة طفولتها ارتبطت بشكل خاص بشهر رمضان الكريم، وذلك لأنها كانت تعيش دون الشعور بمسؤوليات أو قيود أو أعباء».

مديحة كامل واقتناءها لفانوس رمضان: لازم أشتريه

«حرصها على اقتناء فانوس رمضان، كانت عادة مستمرة خلال أيام الشهر الروحاني، وهو ما كشفت عنه خلال اللقاء النادر، قائلة: «لازم أشتريه ويكون عندي فانوس جديد كل سنة حتى وأنا كبيرة، وبجيب لبنتي واحد صغير وأنا واحدة كبير وبنتخانق عليهم مع بعض».

طقوس خاصة للفنانة خلال شهر رمضان

طقوس خاصة تعيشها مديحة كامل داخل منزلها، ووسط أفراد عائلتها خلال شهر رمضان، فضلا عن قضاءها للعديد من الفروض والعبادات، وحصولها على قسط طويل من الراحة: «شهر رمضان صغير أوي، وبحاول أعمل خلاله الحاجات اللي مبقدرش أعملها طول السنة، زي إني بزور قرايبي، والمواظبة على بعض الطقوس اللي مش بنقدر نعملها طول السنة زي قضاء النوافل، والواحد بيحتاج شوية استقرار في الشهر ده».