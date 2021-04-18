رغم الـ move on وظهورها بـ4 وجوه في رمضان.. دينا الشربيني ما تزال تتابع عمرو دياب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استضافة في برنامج رمضاني مع الفنان رامز جلال، ومشاركة في إعلانيين في الشهر الكريم، فضلا عن بطولة مسلسل «قصر النيل»، تدل على انغماسها الشديد في عملها بالتزامن مع مرور عدة أشهر على انفصالها عن الفنان عمرو دياب بعد قصة حب استمرت قرابة الثلاث سنوات، ظهرت خلالها الفنانة الشابة معه في العديد من المناسبات والفعاليات فضلا عن ظهورها كموديل في أغنيته «أماكن السهر».

إشادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار دينا الشربيني

وحظي انشغال الفنانة دينا الشربيني بحياتها المهنية والعملية على إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولتها تجاوز آلام انتهاء علاقتها العاطفية، ومن بين تلك التعليقات: «أيوة كده يا دينا قومي شوفي شغلك بلا حب بلا وجع قلب»، و«أنا مبسوط بدينا الشربيني وإنها منتشرة ومركزة في شغلها، وفرحانة بيها ولا كإنها أختي»، و«الشغل بينسي الحب وعذابه»، و «دينا نسيت عمرو دياب ومركزة في شغلها».

وعلى الرغم من تلك الإشادات بقدرتها على نسيان عمرو دياب، إلا أن حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» لا يُنذر بذلك، حيث أنها لا تزال تتابع حساب عمرو دياب، فضلا عن احتفاظها بفيديو تهنئته بعيد ميلاده، وبمنشور لحوار لها لصالح مجلة عربية تتكلم خلاله عن دعم عمرو دياب لها، فهى ما زالت محتفظة بجميع ذكرياتها معه حتى الآن.

يشار إلى أن الفنانة دينا الشربيني، حلت اليوم في برنامج رامز عقله طار، والذي يُعرض عبر قناة Mbc مصر، من تقديم الفنان رامز جلال.

وتشارك الفنانة دينا الشربيني في مسلسل «قصر النيل»، الذي تلعب فيه دور البطولة مع صلاح عبد الله، وأحمد مجدي، وريهام عبد الغفور، وأحمد خالد صالح، ومحمود البزاوي، وسامي مغاوري، وعمر السعيد، وصبري فواز، ومريم الخشت، وناردين فرج، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.