احذرها.. 5 علامات وأعراض حرجة لفيروس كورونا تتطلب دخول المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يرتفع معدل حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم مرة أخرى، مع ظهور سلالات جديدة ليست أكثر عدوى فحسب، بل تجلب أيضًا أعراضًا ومضاعفات شديدة حتى للشباب الأصحاء.

نستعرض 5 علامات وأعراض حرجة لفيروس كورونا تتطلب دخول المستشفى، وفقا لموقع timesofindia.

ما هي فرص إصابتك بعدوى COVID-19 الشديدة؟

في حين أن الكثير من الناس يتعافون جيدًا في ظل الحجر الصحي في المنزل، وينصح العديد من المرضى بالتماس الرعاية في المستشفى فقط إذا لزم الأمر، فمن الضروري أيضًا التعرف على علامات التعب والتماس الاهتمام في الوقت المناسب، مثل ما نشهده الآن، فإن كوفيد الشديد ليس فقط خطرًا على كبار السن، بل يمكن أيضًا أن يصيب الأصحاء بسرعة ويسبب أعراضًا قد يكون من الصعب التعرف عليها.

انتبه لأعراضك

تذكر أن أعراض SARS-COV2 يمكن أن تتطور بسرعة من خفيفة إلى أسوأ وتتطلب الانتباه، الأسبوع الأول من الإصابة أمر بالغ الأهمية لأن هذا هو الوقت الذي يصل فيه الحمل الفيروسي إلى ذروته، يجب أن يكون البقاء يقظًا وإدراك الأعراض أولوية، حتى في الحالات الخفيفة، يحتاج المرضى إلى المراقبة المستمرة والبحث عن الأعراض لتحديد ما إذا كانت الحالة قد أصبحت شديدة والحاجة إلى دخول المستشفى.

فيما يلي بعض الدلائل التي تشير إلى ضرورة نقل الشخص إلى المستشفى في مثل هذا السيناريو:

تعاني من صعوبة في التنفس

يمكن أن يكون ضيق التنفس وألم الصدر علامات على تفاقم العدوى، فيروس كورونا هو عدوى بالجهاز التنفسي والفيروس يهاجم الخلايا السليمة في الجهاز العلوي والمسالك الهوائية، مما يجعل التنفس صعبًا، إذا كان تنفسك مجهدًا، أو تشعر بضيق في التنفس إذا كنت تسير في الغرفة أو صعدت مجموعة من السلالم، فقد يشير ذلك إلى علامات المرض الشديدة، وبنفس الطريقة ، فإن مواجهة مشكلة في الشهيق والزفير يجب أن تجعلك تراقب عن كثب، اتصل بطبيب واتخذ إجراءات فورية لمنع تفاقم العدوى.

انخفاض في مستويات الأكسجين

انخفاض تشبع الأكسجين سبب مقلق لأي مرض، عندما يصاب الشخص بـ COVID-19 ، فهناك احتمالية أن يصاب أيضًا بالتهاب رئوي الذي يؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية في الرئتين وقد تمتلئ بالسوائل أو القيح وحتى تنخفض مستويات الأكسجين في الجسم، بينما يتم مراقبة المرضى في المستشفى باستمرار بحثًا عن عناصرهم الحيوية، في حالات العدوى المتفاقمة، يمكن أن تنخفض مستويات الأكسجين في كثير من الأحيان بسرعة كبيرة دون أن يدرك المريض ذلك، إذا كان الأكسجين منخفضًا لديك، فقد تواجه صعوبة في التنفس وهذه علامة على أنك بحاجة إلى رعاية طبية.

الهذيان أو الشعور بالارتباك من أي نوع

يؤثر COVID-19 أيضًا على الدماغ والجهاز العصبي بطرق خفيفة، يعد التغيير الواضح في شعورك، أو المعاناة من نوبات الارتباك، أو الشعور بالنعاس أو البطء أو الهذيان، من أعراض تفاقم العدوى، يقول الخبراء أيضًا أن هناك نقطة أخرى مثيرة للقلق تتمثل في أنه إذا كان المريض يجد صعوبة في القيام بمهام بسيطة، أو التحدث بجملة دون تشويش، فإن الأمر يحتاج إلى رعاية فورية.

ألم الصدر

لا ينبغي أبدًا الاستخفاف بأي نوع من أنواع آلام الصدر، يهاجم SARS-COV2 البطانات المخاطية في الرئتين وفي كثير من الحالات، يمكن أن يؤدي إلى ألم أو إزعاج في منطقة الصدر وحولها.

يعاني مرضى كوفيد أيضًا مما يسميه الخبراء ألم الصدر تحت عظام الصدر، إذا أصبح ألمك لا يطاق أو يسبب لك أي نوع من عدم الراحة ، فيجب تقييمه في أقرب وقت ممكن في المستشفى.

شفاه زرقاء

يشير تغير لون الشفاه إلى اللون الأزرق أو أجزاء من الوجه إلى استنفاد مستويات الأكسجين في العناية المركزة وتجربة نقص الأكسجة، إذا لم يتم الاعتناء به، فقد يتحول أيضًا إلى تهديد للحياة، ومن ثم، فهذه إحدى الأعراض التي لا ينبغي أبدًا التعامل معها باستخفاف.

الأعراض الأكثر شيوعًا لـ COVID-19

مع ظهور فيروس كورونا الجديد، كان الناس يعانون من أعراض متنوعة استمرت القائمة في التوسع، في مثل هذه الأوقات، من الضروري ملاحظة الأعراض الأكثر كلاسيكية لـ COVID-19 ، وذلك لاكتشاف الفيروس في مرحلة مبكرة.

فيما يلي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا:

- حمى.

- سعال جاف.

- التهاب الحلق.

- سيلان الأنف وانسدادها.

- آلام الجسم وآلام المفاصل.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

ما هي الأعراض الأخرى التي يجب على المرء أن ينتبه لها؟

بصرف النظر عن الأعراض المذكورة أعلاه، فإن تفاقم أي أعراض موجودة أو ظهور أعراض جديدة (مثل الحمى والإسهال والتعب) يجب أن يكون سببًا كافيًا لاستدعاء خدمات الطوارئ.

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