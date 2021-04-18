فادي قطايا: المكياج القوي والجريء موضة 2021 الأبرز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أبريل 2021 07:47 مساءً - يعشق الموضة والجرأة والتميز، ويترجم عشقه هذا على وجه المرأة، خصوصاً أن هدفه كخبير مكياج تقديم كل ما هو رائج وجديد في عالم الموضة والمكياج. خبير المكياج اللبناني فادي قطايا، يتحدث في هذا الحوار عن أبرز صيحات المكياج الرائجة، مكياج عروس صيف 2021، دور المكياج في تعزيز جمال المرأة وثقتها بنفسها. ويقدم نصائحه للمرأة العربية لتحافظ على أناقتها وجمالها.

خبير المكياج فادي قطايا





- هل يؤدي المكياج دوراً في تعزيز ثقة المرأة بنفسها؟

مكياج بأنامل فادي قطايا



لا شك أن المكياج يعزز ثقة المرأة بنفسها، لكن لا يمكن أن يكون السبب الرئيسي في ذلك، لأن المرأة يجب أن تكون في الأساس واثقة من جمالها ومُحبَّة لشكلها، مما يساعدها في أن تكون سعيدة بكل التفاصيل التي تطرأ على ملامحها، وخصوصاً عند تطبيق المكياج، أي أن الثقة يجب أن تبدأ من الداخل لتنعكس على مظهر المرأة من الخارج. وبالتالي، على المرأة أن تكون ثقتها بنفسها كبيرة، ليأتي المكياج ويعزز هذه الثقة.



- من الملاحظ أنك تميل الى رسمات العيون الجريئة التي تمزج بين الألوان القوية والمتناقضة أحياناً، فعلام تستند في اختيار ألوان المكياج: شخصية المرأة، سنها، أو وفق ما تراه أنت مناسباً لها؟

مكياج ناعم



شخصياً، أعشق الموضة وأميل الى التغيير بشكل دائم، وأترجم ذلك في الصور والفيديوهات التي أنشرها على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن هدفي كخبير تجميل تقديم كل ما هو رائج وجديد في عالم الموضة والمكياج. لكن في عملي اليومي، يختلف الوضع، حيث آخذ في الاعتبار شخصية المرأة، أسلوبها، سنها، ملابسها... وذلك بهدف أن تكون الزبونة مرتاحة وراضية جداً.

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- في رأيك، ما مدى أهمية الحفاظ على الملامح الطبيعية عند تطبيق المكياج؟

مكياج عيون جريء



أهمية الحفاظ على الملامح الطبيعية مهم جداً، لكن ما أعمل عليه كخبير مكياج هو تحسين شكل المرأة وإبراز مكامن الجمال في وجهها، وليس تبديل ملامحها، لأنني أعتبر أن كل سيدة جميلة، لكن المهم هو معرفة إبراز جمالها، من خلال إصلاح الشوائب وإبراز كل ما جميل في ملامحها، وهذا ما أركز عليه في عملي.





- برأيك، هل يحدد المكياج هوية المرأة وشخصيتها والانطباع الذي تتركه لدى الآخرين؟

مكياج 2021 من فادي قطايا



ليس بالمكياج لوحده، إنما بشكلها ككل، بما فيه تسريحة شعرها وملابسها... وفي هذا الإطار، التغيير مطلوب ومهم جداً، كأن تعتمد المرأة من وقت الى آخر مكياجاً غير مألوف أو لوكاً جديداً وجريئاً، فهذا أيضاً يترك انطباعا جميلاً لدى المحيطين بها. من دون أن ننسى طريقة تصرفها ولباقتها، وهما الأساس في شخصية أي امرأة.

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- ما هي صيحة المكياج الأكثر رواجاً في الوقت الحاضر؟

مكياج زهري



هي ليس صيحة واحدة، إذ إن صيحات المكياج لعام 2021 متشعبة جداً وكثيرة، لكن عموماً عادت موضة الثمانينات والتسعينات بقوة، كأساليب وألوان المكياج القوية، الأيلاينر، الغليتر، البشرة اللامعة، الهايلايتر... ما يوفر للمرأة الكثير من الخيارات. فالاتجاه الأبرز في مكياج 2021، هو نحو ألوان المكياج الجريئة كالبرتقالي والفوشيا والذهبي والميتاليك والألوان اللامعة والغليتر، إضافة الى الحواجب ذات الشكل المعتدل والأنيق والطبيعي، وأحمر الشفاه القوي كالأحمر البرتقالي، والزهري الفاقع، والغلوس...



- ما هي أبرز صيحات مكياج عروس فادي قطايا لربيع وصيف 2021؟

أيلاينر أبيض



أفضّل دائماً أن تحافظ العروس على إطلالة كلاسيكية هادئة، من خلال استخدام ألوان أنثوية ناعمة مثل الخوخي، الألوان القريبة الى لون بشرتها، الزهري الخفيف، البيج المائل الى الوردي، إضافة الى لمسة لامعة وأيلاينر ورموش مفصّلة، أي طويلة ورقيقة لا قوية، إضافة الى الهايلايتر الخفيف الذي يضفي لمعة هادئة وليست مصطنعة على الوجه.

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- في اعتقادك، ما هو أسلوب المكياج الذي بإمكان جميع النساء اعتماده، بغض النظر عن لون بشرتهن وشكل عيونهن؟

أيلاينر وروج أحمر



بالإمكان القول أن المكياج الطبيعي، خصوصاً بالألوان الترابية، يناسب جميع النساء. الى جانب الأيلاينر لكن برسمة تناسب شكل العين، أو الاكتفاء بالكحل البني الخفيف وظل العين الهادئ خصوصاً إذا كانت المرأة غير متمكنة من تطبيق المكياج. لكن الأهم هو أن تحافظ المرأة على صحة ونضارة بشرتها، بحيث لا تحتاج الى تغطية مكثفة من الفاونديشن تفقدها مظهرها الطبيعي.



- ما هي أهم نصائح المكياج التي يقدمها فادي قطايا للمرأة العربية لتحافظ دائماً على إطلالة أنيقة وطبيعية في الوقت نفسه.

مكياج عيون بلمية لامعة



المرأة العربية عموماً هي من أكثر نساء الأرض أناقةً وجمالاً، كونها تحرص دائماً على العناية والاهتمام بجمالها. وأنصحها كخبير مكياج بأن تحافظ على أناقتها وتتجنب المبالغة، بغض النظر عما إذا كان المكياج قوياً أو هادئاً، فالإطلالة الطبيعية الأنيقة الخالية من التفاصيل الكثيرة تزيد المرأة جمالاً وأنوثة. كذلك، أنصحها بأن تثق بنفسها وتحبّ شكلها، وفي حال شعرت أنها بحاجة الى تحسين ملامحها عليها تجنب المبالغة، لا سيما في ما يتعلق بالجراحات التجميلية، فالتوازن وعدم تبديل الملامح هو الأساس.

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